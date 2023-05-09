世界密碼日 | 2022年全球常用密碼排行榜！Top 10過半數不用1秒就可破解！第1名近5百萬人使用！球隊、人名成大熱！即睇你個Password有無入選！

今時今日每人有幾個以至數十個帳號需要設定密碼，相信不少人都會貪圖便利而使用相同的密碼，甚至會改一個容易記得的。不過，簡單的密碼除了方便自己外，亦會令駭客有機可乘！5月4日「世界密碼日」剛過去，大家係時候再次關注一下密碼！密碼管理公司Nordpass公布2022年全球常用密碼調查報告，排列出200個常用密碼，而Top 10內竟然有超過一半少於1秒就被破解！即睇有沒有你的密碼在內！

多以純數字或字母為主！第1名近5百萬人使用！

記密碼往往都很麻煩，雖然現時有很多網站都要求用戶設立高強度密碼，但總有一些漏網之魚，讓你可以輕鬆以幾個數字或字母設定密碼！根據Nordpass的統計，首10名常用密碼大多只有數字或字母的組合，例如「123123」、「12345」及「guest」等。另外，亦有不少人會運用鍵盤上的排位設定密碼，如「qwerty」。不過你想到的，駭客也必定想到，Top 10內就有8個密碼能讓駭客不需1秒就能破解，不費吹灰之力就能偷取你的資料！而稍為安全一點的是第9名的「col123456」及「guest」，分別需要11秒及10秒破解，但以秒計就能破解，證明也不是難事啊！

（圖片來源：Unsplash）

最有趣的，非第1名莫屬，猶如直接讓駭客登入自己的帳號般，以「password」作Password（密碼），這個密碼2021年只排第5名，一年間就升到第1名，密碼如此簡單直接，認真方便駭客入侵！

十大全球常用密碼、駭客入侵時間及使用人數

（圖片來源：Nordpass）

Top 10 常用密碼排行榜

1. password

2. 123456

3. 123456789

4. guest

5. qwerty

6. 12345678

7. 111111

8. 12345

9. col123456

10. 123123

球隊名、英文名都是熱門密碼！

Top 10常用密碼就主要單靠數字或字母組合而成，但原來一些英文生字都是密碼「大熱」之選！英國人喜歡用「password」、「123456」等簡單密碼，但更熱愛足球！「liverpool」（利物浦）及「arsenal」（阿仙奴）分別排名第4名及第6名，果然是現代足球的發源地！

那麼英文名字呢？更常見！以自己的英文名作密碼，那就一定不會忘記！瑞士人可能是最喜歡以名字改密碼的人口，200個瑞士常用密碼中，有不少都是英文名，最多瑞士用戶使用的英文名密碼是「kalle」，其餘的還有比較普遍的「anna」、「daniel」及「martin」等，很多都不用1秒就能破解！看來它們與「password」等密碼一樣，都是極度不安全！

雖然記住和更改密碼十分麻煩，但為了網絡安全，還是應該設定較高強度的密碼，如多使用符號、大小楷英文字母等，以防駭客輕易入侵，屆時就後悔莫及了！