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09/05/2023

交稅2023｜千萬年薪「打工皇帝」人均交稅達7位數！年薪不超過呢個數只交$35？一文睇清不同薪酬平均課稅額

#打工仔 #稅局 #薪俸稅 #納稅人 #稅務局 #入息組別 #中產
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Text: Louise Yuen

　　陸續收到稅局的「綠色炸彈」了吧！稅務局近日發出約240萬份2022／23課稅年度個別人士報稅表，打工仔今個5、6月都忙於報稅、填免稅額，不知這年度又需繳交多少稅款。 不過大家其實可以參考上個年度的入息組別平均稅款，預算自己交的稅款整體來說算多或少！


　　稅務局最新稅務年報公布，2021／22年度全港182萬名薪俸稅納稅人共繳交756億元稅款，當中七成半（約20.4萬人）是來自百萬年薪以上的納稅人，佔整體納稅人數一成多，貢獻逾約570億元。當中3243名千萬年薪的「打工皇帝」更貢獻逾570億元稅款，即每人平均交稅388萬元，為所有入息組別之冠！

 

Read More︰報稅攻略2023｜8個報稅FAQ！今年租屋都可以扣稅！上限$10萬，8個情況扣唔到！今年退稅上限比去年少？


　　如果按年薪40萬元入息組別劃分「中產」，在全港182萬納稅人當中，多達51%人年薪低於 40 萬元，所交稅款僅約8.6億元，佔整體薪俸稅收 1.1%。而年薪20萬至30萬的納稅人人數最多，有約40.7萬人，佔整體 22.37%，人均納稅低至35元。年薪不多於20萬元的納稅人則達20.9萬人，與佔整體納稅人數約一成，不需納稅。

 

 

 

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