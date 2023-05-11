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11/05/2023

Google I/O懶人包｜Google工具AI更新5大亮點！自動寫完整電郵/ 文書工具生成圖像、計劃表/新執相功能媲美Photogshop？

#打工仔 #Google #Google I/O #Google Search #搜尋引擎 #執相功能 #執相功能 #相片編輯 #Google Maps #Duet AI #Duet AI #人工智能 #AI
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Text: Louise Yuen

　　一年一度的 Google I/O開發者大會剛於5月11日開鑼，大家最關心的一定是旗下軟體如何加入近月大熱的人工智能（AI）功能，與 ChatGPT一較高下。對打工仔而言，最貼身一定是Gmail及Workspace工具，未來只要用新AI功能就可以自動編寫電郵、生成文章、圖像及表格，甚至能按文字描述自動製圖！Google Photos全新 AI 執相功能更媲美Photogshop，可以改變構圖、補足拍攝不到部份，超強！Google Map、Google Search同樣推出AI功能的更新，即睇Google I/O 5亮點！
 


Google I/O亮點01｜新AI功能「Help me write」自動編寫電郵


　　打工仔最常用的Gmail早在2017年起引入AI技術，像「Smart Reply」功能可以按分析到的電郵內容提供回覆短句選擇；後來發展至「Smart Compose」，輸入文字後系統便會自動續寫句子，並以灰色字體顯示，方便大家快速完成句子。隨住近年文章生成工具ChatGPT興起，Gmail也推出最新「Help me write」功能，只要簡單輸入一句指令，系統不只能自動生成一篇完整的電郵草稿，可以像ChatGPT般要求AI將電郵寫得更加詳盡，更自動書寫電郵的上款、下款、祝頌語等。

 

Help me write


下一頁︰「Duet AI」自動生成文章／圖像／表格！

 

 

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