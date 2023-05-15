消委會│電子點餐易出事？隱藏服務費！熱水當茶芥！3成投訴食肆個案同收費有關！消委會有咩貼士？

去餐廳吃飯，一定會有點餐一環，侍應幫手落「柯打」、自己寫點餐紙，甚至現在科技先進些的會採用QR Code或點餐機落單。消委會最近公布了與食肆相關的投訴案件數字，當中有3成都和收費爭議、電子點餐引糾紛有關。今次消委會就分享了其中3宗案件，大家都可以做一個參考，以免自己都中招！

3成與食肆相關投訴個案為收費爭議

消委會指出，在2022年及2023年首季度便分別接獲1160宗及333宗與食肆相關的投訴，當中2022年共305宗（30%）及今年首季則有103宗（31%），均為收費爭議，建議大家外出用膳要注意餐廳準確收費。

餐廳收費爭議│個案一：QR Code點餐和結帳服務費不同

第一宗個案的事主在採用二維碼（QR Code）的餐廳點餐，在使用手機掃碼點餐時確認帳單內容，看到當時「服務費」一欄為$0收費。但最後用餐後結帳時發現收據上竟然有「+10%服務費」。事主當時向餐廳查詢後，餐廳依然堅持收服務費。事後事主質疑餐廳隱瞞有關費用，所以向消委會投訴。

示意圖（圖片來源：Unsplash @Towfiqu barbhuiya）

消委會介入事件後，餐廳解釋指每晚6時起會向食客收取加一服務費，但因為剛啟用QR Code點餐系統，部分設定仍要改善，所以才會在手機帳單上看不到「服務費」餐廳收費。而餐廳表示系統已作出修正，並願意向事主退回服務費。

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