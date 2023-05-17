17/05/2023
香港最具吸引力僱主排名公開！迪士尼、港燈有份！邊3間公司跌出20強？呢間銀行新上榜！（附完整名單）
又來到畢業季，各位大學畢業生開始忙於找工作，第一份正式的Full-Time工作當然想是心儀的公司，找工作要考慮的因素很多，好像是職涯規劃、公司文化、人工福利、上司同事相處等等。大家又覺得香港哪一些公司具吸引力呢？最近，國際人力資源顧問公司Randstad公布了香港20大最具吸引力的企業或公司，當中有不少知名大企業或公司都成功上榜，你的公司又有沒有在名單內呢？
大家認為一間公司怎樣才算是有吸引力？有完善的職涯發展機會？高人工福利好？公司有好的職場文化？國際人力資源顧問公司Randstad最近公布了2023香港最具吸引力公司Top 20，該調查在2023年1月進行，一共訪問了香港2,750名員工和求職者。到底如何對吸引力公司作出評分呢？今次調查要求受訪者考慮10範疇進行評分，包括「人工和員工福利」、「良好的工作與生活平衡」(work-life balance)及「愉快工作環境」等因素。好，到底在香港打工仔眼中哪一間公司最有吸引力？即揭曉！
2023香港最具吸引力公司Top 20（按英文字母順序排列）
- Bank of America Merrill Lynch
- 中華電力有限公司 CLP Power Hong Kong Limited
- 迪士尼樂園 Disneyland
- 高盛Goldman Sachs
- 香港電燈 HK Electric
- 香港交易所Hong Kong Exchange（新上榜）
- 香港賽馬會 Hong Kong Jockey Club
- 香港金融管理局 Hong Kong Monetary Authority
- 滙豐銀行HSBC（新上榜）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多