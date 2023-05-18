中國10大最強品牌公開！農夫山泉竟三甲不入！邊個品牌蟬聯榜首，品牌價值卻大跌19%？睇埋獲AAA+認證3大品牌（附10強完整名單）

英國品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）日前發布《2023年中國最強十大品牌》榜單！不少知名品牌如五糧液、微信、農夫山泉等都榜上有名，更有3個品牌獲得AAA+評級，即睇哪些品牌躋身十大！

中國最強品牌首位坐擁12億用戶！香港人也有用？

中國最強十大品牌當中，首3名品牌均獲AAA+評級，包括微信、貴州茅台集團及五糧液，微信更以91.6分撃敗云云對手，勇奪中國最強品牌第一位！而貴州茅台集團及五糧液分別以90.8分及89.8分別屈居第二位及第三位。

（圖片來源：Google Play）

微信在2022年坐擁約12億用戶，其服務範圍十分廣泛，包括短信、通話、視像會議及位置共享等。現時更成為其中一個熱門電子支付平台，連香港的消費券亦能透過微信領取，不愧為中國最強品牌，今年繼續蟬聯榜首！

除了三甲外，中國十大最強品牌都不乏港人熟悉的品牌，包括3間銀行—中國銀行、中國工商銀行及中國建設銀行。而第4至10名同樣獲得AAA評級，當中主打醬油、調味醬的「海天味業」則連升18位至第7名，進步最大！

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