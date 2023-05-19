電費補貼2023｜6月派新一輪電費補貼！拆解6大FAQ！金額幾多？點領取？用剩補貼點算？

新一輪電費補貼已經公布，政府下月起會推行新一輪電費補貼，這項安排是預算案公布的紓緩措施之一，預計約290萬個合資格住宅用戶受惠。今次etnet為大家整合了電費補貼計劃的補貼金額、合資格住宅用戶、發放方式等問題。即睇自己有沒有受惠！

電費補貼2023｜1. 甚麼是電費補貼計劃？

政府6月起會推行新一輪電費補貼，會連續11個月合資格電力住宅用戶戶口提供電費補貼，每月首日向兩電住宅用戶的戶口，注入80元的電費補貼，在第12個月將會有120元，總數共1,000元。

金額：共$1,000（連續11個月每月首日有$80電費補貼+第12個月有$120）

圖片來源：Unsplash @Anthony Indraus

電費補貼2023｜2. 我是合資格電力住宅用戶嗎？

中華電力有限公司及香港電燈有限公司住宅用電的登記客戶一般都是合資格電力住宅用戶，都可獲得政府電費補貼，超過一個住宅賬戶的客戶都包括在內的。

電費補貼2023｜3.如何領取補貼？

大家是不用去領取補貼的，因為電費補貼是用作扣除電費，不會有現金發放，所以補貼會在每月的第一天內直接抵銷你的登記賬戶賬單中的電費。

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