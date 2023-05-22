內地最新平均年薪排行榜公開！邊3個行業最賺錢？19大行業只有呢個蝕錢！

國家統計局日前公布2022年就業人員平均年薪，報告分為城鎮非私營單位及私營單位就業人員，當中非私營單位就業人員的年薪更大幅拋離私營單位！不過兩者的最賺錢行業亦大致相同，即睇兩者較2021年有多少增長、哪個行業最賺錢！



私營、非私營單位都賺錢！非私營單位賺多四成？



何為城鎮非私營單位？城鎮非私營單位是指國有單位、城鎮集體單位、有限責任公司、股份有限公司、外商投資及港澳台商投資等。兩者整體的平均年薪都有增長，但城鎮非私營單位的增幅明顯較大，2022年平均年薪為114,029元，比2021年增加7,192元，實際增長為4.6%；反觀城鎮私營單位年薪雖然有增長，但2022年的平均年薪只有65,237元，實際增長僅有1.7%，平均年薪被非私營單位大幅拋離！



雖然兩者的增長有一定距離，但它們最高平均工資的地區都是東區，包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10個省（直轄市）。東區的城鎮私營單位平均年薪有72,965元，城鎮非私營單位東區則有132,802元。而最大增幅的皆是東北區。東北地區的城鎮私營單位按年增加3.7%至49,895元，而城鎮非私營單位則有7.6%增幅，約為89,941元。

（圖片來源：unsplash）

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