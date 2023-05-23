  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

23/05/2023

WhatsApp再推4大新功能！限時改已發送訊息內容/鎖定對話防外洩/通知不顯示新對話

#打工仔 #WhatsApp新功能 #通訊軟件 #新功能 #功能 #WhatsApp #訊息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　大家可能每一日都會用到WhatsApp和其他人溝通，有時手快快不小心打錯字，又要複製、收回訊息，再重新打一次。但現在有機會不用這麼麻煩了！WhatsApp近日再推3種新功能，當中就有於限時之內編輯已發出的訊息，相當方便，常常手快打錯字的你，記得要留意！即睇WhatsApp新推出的4大新功能！

 

WhatsApp新功能│1. 限時內編輯已傳送訊息

 

　　有時WhatsApp傳送訊息，真的好容易手快快打錯字或者打錯重點。雖然WhatsApp有收回訊息的功能，每一次打錯都要複製訊息、收回訊息，再重新更改及重傳，真的十分麻煩。若果你不記得在收回訊息前複製訊息，就要重新打一遍。每一次到這個時候，都好想問一問到底WhatsApp甚麼時候有「編輯已傳送訊息」的功能。

 

　　等啊等，終於等到了！最近，WhatsApp公布將推「編輯」功能，大家可以編輯已傳送訊息，方便地修改錯字到新增訊息內容都適用。編輯只需一步，就是長按住已傳送的訊息，即可以「編輯」。不過要留意，這個功能只適用於傳送訊息後的15分鐘內，過了時間就不能更編輯了。

 

 

　　另外，編輯過的訊息旁邊會顯示「已編輯」，但不會顯示你的編輯紀錄，即是對方知道訊息更正過，但不會看到你之前的訊息。WhatsApp指，已開始向全球使用者陸續推出此功能，在接下來幾周內，大家都就能享有新功能。

 

下一頁：鎖定私人對話

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #WhatsApp新功能 #通訊軟件 #新功能 #功能 #WhatsApp #訊息

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk