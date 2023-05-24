3成打工仔考慮今年轉工！返工唔只睇錢？調查揭員工辭職5大原因！咩年紀最想quit？

有甚麼原因會令你想辭職或轉工？改善薪酬？現時職業發展機會少？還是工作的環境？如果你要選擇一份工作，薪酬又是否是你最看重的條件呢？根據國際人力資源顧問公司Randstad的調查，超過3成香港打工仔正考慮今年辭職，而大家考慮辭職的主要有5大原因，即看看你跟他們的想法一樣嗎？

不少僱主都曾遇過員工辭職，但大家又知不知道有甚麼原因會令到員工鼓起勇氣遞上辭職信呢？根據國際人力資源顧問公司Randstad最近公布一項有關香港人的《2023年僱主品牌研究》調查結果，當中訪問了2,750位香港打工仔，有31%表示今年內會「轉工」。即是每10個打工仔，有3個今年內會辭職換工作！但到底有甚麼原因令他們不走不可，打工仔辭職的5大原因是甚麼呢？

打工仔辭職的 5 大原因：

第1位：改善工作與生活平衡（42%）

第2位：薪酬低，生活成本上漲（28%）

第3位：缺乏職業發展機會（28%）

第4位：收到無法拒絕的offer（24%）

第5位：對現時工作缺乏興趣（23%）

圖片來源：Unsplash@Nick Fewings

原來，薪酬低真的不是最大的原因，超過4成人是因為想「work-life balance」所以才想辭職的。而其他原因包括薪酬低、生活成本上漲、缺乏職業發展機會、收到很好的offer及對現時工作缺乏興趣。報告中指出，「work-life balance」是吸引頂尖人才的關鍵，太大工作壓力及工作量太多會影響打工仔的整體幸福感，令到員工的工作能力及對工作的滿意度下降。

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