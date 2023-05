Mil Mill環保回收車增「補鑊」服務！翻新／回收易潔鑊！即睇收費＋落區時間表

Green is the new black!本港唯一包飲品回收廠 Mil Mill 喵坊的「喵巴士」回收車,繼早前增設鞋子、膠樽回收服務,近日再加碼收集大家的易潔鑊,並加以翻新維修,即睇回收時間表!

Mil Mill 喵坊最近與 GreenRpan 綠惜廚合作,由喵巴士回收需要維修的易潔鑊,再交由 GreenRPan 為塗層受損壞的易潔廚具重新噴上易潔塗層,減廢節能,實行廚具再用,翻新費用由$120 至 $180 不等,鋁鑊、不鏽鋼鑊都可以!喵巴士同時也可回收易潔鑊,GreenRPan 會免費翻新後作公開轉贈,幫助有需要人士。要留意,易潔鑊翻新活動只限 5 月 28 日於指定地點收集,翻新後可於 7 月 23 日相同時間、地點於喵巴士取回。

易潔鑊翻新活動時間表︰

28/5 星期日 11am-1pm : 康怡花園(太古)—康盛街E座斑馬線路口

28/5 星期日 3pm-5pm : 龍蟠苑 (鑽石山)—龍璋閣對出空地

詳情︰

GreenRpan 綠惜廚 greenrpan.com 查詢