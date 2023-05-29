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29/05/2023

CV製作網站調查：7成經理認為Z世代難共事，揭7大原因！你有無同感？Z世代員工真係咁差？有咩優點？

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Text: Sammy Leung

　　畢業季又到了，公司有Fresh grad入職，大家對他們印象是好還是壞呢？現在的畢業生被稱為Z世代，而近日有一最新調查顯示，7成以上的受訪經理認為，Z世代的員工難合作。有哪5種原因，令到Z世代被人認為是難以共事呢？到底是怎樣一回事呢？即睇最新調查結果！

 

74%認為Z世代員工比其他幾代更難共事

 

　　不少畢業生都開始找工作，雖然每位Fresh grad都有不同的性格，但大家對他們的普遍印象是怎樣？每一個世代都有不同的成長環境，Z世代是指大約在1995年至2009年之間出生的人，而他們從小接觸互聯網及智能電話，有人認為Z世代不像其他幾代人一樣勤奮、有動力等，和Y世代及X世代相當不同。近日，CV製作網站Resume Builder進行了一項有關管理層怎樣看Z世代員工，調查一共1,344名經理和企業管理人員，發現74%的人認為Z世代員工比其他幾代人更難共事。

 

　　管理層認為Z世代員工難共事的原因主要有以下7個：

 

1.    缺乏技術技能（39%）

2.    不夠努力（37%）

3.    欠積極性（37%）

4.    沒有生產力（37%）

5.    易分心（36%）

6.    溝通技巧差（36%）

7.    易感到被冒犯（35%）

 

 

Z世代喜歡挑戰主管

 

　　有受訪者指，Z世代喜歡挑戰主管，若他們認為自己他們比你更好、更有能力，他們會當面告訴你，所以令到他常常因為和溝通而覺得筋疲力盡。而表示Z世代很難共事的經理中，接近6成表示他們已經解雇了Z世代員工，主要原因是不夠努力、欠積極性及易感到被冒犯。

 

下一頁：Z世代員工真係咁差？

 

 

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