消費券2023懶人包｜7.16發放第二輪$2,000！「轉會」點申請？有效期至幾時？5個必睇FAQ！

政府今年再度發放 $5,000 消費券，繼 4 月16 日的首期 $3,000之後，今日（29 日）公布第二期消費券將於 7 月 16 日發放，香港永久居民及新來港人士可獲 $2,000、透過不同入境計劃來港居住或升學人士則獲 $1,000。即睇消費券 2023 更多詳情！

消費券2023懶人包｜申請資格？發放金額？

第二期消費券的申請資格與首期相同，只要是於 2023 年 5 月 29 日或之前年滿 18 歲的香港永久居民及新來港人士，均可獲 $2,000 消費券；透過不同入境計劃來港居住或升學人士則有 $1,000。

不過政府提醒，合資格人士需要符合「沒有永久離開」或「意圖永久離開香港」的準則，當中考慮因素包括過去 36 個月是否在沒有特定原因下一直不在香港、以「永久性地離開香港」理由申請在 65 歲前提早提取強積金、是否無意在可見未來返港等，即移民離港的人將無法領取消費券。

（圖片來源︰unsplash）

消費券2023懶人包｜領取方法？

使用支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK收取消費券我話，政府會直接將消費券發放至合資格登記人指定的儲值支付工具帳戶。若選擇八達通的話，大家需於公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

消費券2023懶人包｜發放消費券的支付平台？有效期至幾時？

新一期消費券繼續以 6 個儲值支付平台發放給合資格人士，包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK 及八達通。消費券有效期至明年 2 月 29 日。

消費券2023懶人包｜「轉會」申請方法？

首期 $3,000 消費券只能用已登記的支付工具帳戶直接獲發消費券，第二輪終於開放「轉會」申請。如需轉換領取工具的人士，可於 6 月 5 日至 27 日透過消費券計劃網站內的電子登記平台，或親臨任何一間臨時服務中心在職員協助下透過電子登記平台遞交申請。一般而言，在遞交申請後約 1 至 2 星期便會收到其申請結果的短訊通知。每個儲值支付工具帳戶亦只可在2023年消費券計劃下登記一次。

（圖片來源︰unsplash）

消費券2023懶人包｜新合資格人士點登記？

於今日或之前滿 18 歲、或符合領取其他資格的新合資格人士，可於 6 月 5 日至 27 日期間辦理登記，包括消費券計劃網站內的電子登記平台（按此）或 9 間臨時服務中心。另外，新合資格人士同樣分兩期收錢，首先於 7 月 16 日領取 $3,000，第二期 $2,000 則於 10 月 16 日領取。

臨時服務中心地址：

香港島

● 灣仔告士打道5號稅務大樓34樓

● 北角英皇道255號國都廣場12樓1202室

九龍

● 旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室

● 觀塘成業街7號寧晉中心30樓D室

新界

● 荃灣沙咀道6號嘉達環球中心9樓906-907室

● 屯門良景邨良景社區中心

● 元朗天水圍天晴邨天晴社區會堂

● 沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室

● 大埔廣福邨廣福社區會堂會議室

開放時間︰星期一至星期六 9am 至 6pm（公眾假期除外）

電話︰18 5000（可提早預約）