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31/05/2023

香港打工仔收入中位數出爐！你工作時數有無過高？邊行遭解僱或遣散比例高？即睇不同行業工時+人工！

#打工仔 #收入中位數 #失業 #人工 #統計處 #綜合住戶統計調查按季統計報告 #失業率 #工資 #中位數 #收入 #入息中位數
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Text: Sammy Leung

　　最近一期的打工仔收入中位數又出爐！作為打工仔，返工都只是為了自己和家人有更好的生活，而在香港物價不斷上升的情況下，你的人工又有沒有升呢？香港政府統計處剛公布了最新的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，當中提到失業率、主要行業工資中位數、工作時數等等，到底你有沒有「underpaid」？而仔的工作時數又會唔會長過一般香港打工仔呢？

 

　　香港政府統計處於5月30日公布了2023年第1季的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，香港的勞動人口為376.9萬人，而當中包括了365.4萬就業人士及11.5萬失業人士，失業率為3.1%，比2022年第4季下降了。

 

 

 

打工仔收入中位數

 

　　先看看大家最關心的每月就業收入中位數，撇除外籍家庭傭工後，香港就業人士每月就業收入中位數為$20,300，比上一季上升了$300。另外，不同行業的每月就業收入中位數也有不同的，最高為「金融及保險」$36,300及「公共行政、社會及個人服務」$25,000。

 

　　另外，2023年1月至3月的男女入息中位數上，男性為$22,900、女性為19,000，即是男女差距是$3,900。

 

 

家庭住戶每月入息中位數

 

　　在家庭住戶每月入息中位數方面，2023年的第1季為$29,500，比2022年第4季的$28,900，高出$600。而1人家庭每月入息中位數為$10,000；2人家庭為$22,100；3人家庭為$37,300；4人家庭為$48,300；4人家庭為$47,100；6人或以上的家庭為$56,100。

 

即睇邊行最多人失業+工作時數中位數

 

 

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