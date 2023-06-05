2023全球IQ排名出爐！亞洲國家地區橫掃首6名較聰明？香港排第4！輸畀邊個？呢個國家因分數低「自我檢討」

2023年全球IQ排行榜出爐！美國網站「世界人口評論（World Population Review）」早前根據學者Richard Lynn及David Becker 2019年的刊物所搜集的智商（IQ）數據，公布全球IQ排名，香港平均IQ排名第4，而亞洲地區全取首6位！即睇十大最高IQ國家及地區！

亞洲地區坐擁首6位！邊個國家／地區包尾？

今年的IQ排行榜中，亞洲成為大贏家，首6位均由亞洲國家或地區包辦！香港人出名轉數快，今次在排行榜上成績亦不俗，香港以平均IQ 105.37位列no.4，而內地及韓國則分別以104.1及102.35居於第5及第6。

新加坡以平均IQ 105.89勝過香港，位列第3，而日本及台灣則「爭崩頭」，日本以0.01稍勝台灣，以平均IQ 106.48排名no.1，成為「最聰明國家」！

而平均IQ最低分的大多為發展中國家及地區，位居最後3名的國家分別是同為平均IQ45.07的塞拉利昂及利比里亞，以及平均IQ 42.99 的尼泊爾。

十大最高IQ國家或地區（平均IQ）

1. 日本（106.48）

2. 台灣（106.47）

3. 新加坡（105.89）

4. 香港（105.37）

5. 中國內地（104.10）

6. 南韓（102.35）

7. 白俄羅斯（101.60）

8. 芬蘭（101.20）

9. 列支敦士登（101.07）

10. 荷蘭及德國（100.74）

（圖片來源：World Population Review）

一國家低分「自我檢討」？

雖然IQ並非衡量國家人口是否聰明的唯一標準，不過位列111位，平均IQ 81.64的菲律賓分外關注排名。當地政府及教育局表示會討論如何改善教育制度，衛生部亦回應，認為營養不良為平均智商低的關鍵因素。