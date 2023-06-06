  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

06/06/2023

美國票選最新品牌聲譽排行榜！邊個戶外服飾品牌揮低Amazon、蘋果登榜首？馬斯克拖累Tesla暴跌50位！這個社交媒體巨頭排尾4！即睇10強名單

#打工仔 #美國 #品牌聲譽排行榜 #排行榜 #戶外服飾品牌 #Amazon #蘋果 #馬斯克 #Tesla #社交媒體 #Meta #Twitter #TikTok #Patagonia #Toyota #Samsung #Apple
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　Axios Harris Poll 100 年度聲譽排名結果出爐！美國新聞網站 Axios 與民調機構 Harris Poll 自 1999 年起合作，對逾 1.6 萬美國人進行民意調查，按照品牌的親和力、願景、增長、產品和服務、公司文化等範疇，投選出心目中最具聲譽商數（RQ）的品牌。全美最大戶外服飾品牌今年重登榜首，而由馬斯克掌舵的 Tesla 則暴跌 50 位至 62 名！

 

　　榮登榜首的是全美最大戶外服飾品牌 Patagonia，其創辦人 Yvon Chouinard 去年決定全數放棄價值約 30 億美元的公司股權，並轉讓給新成立的 Patagonia Purpose Trust 和非營利組織 Holdfast Collective；另外每年公司的所有利潤亦將用於保護郊野、應對氣候危機等環保計劃上，以行動負起保護環境的社會責任，加上其產品品質高，因而深得美國人歡心。其次是大型超市品牌 Costco 和農業機械及重型設備製造商 John Deere。另外很多港人熟悉的大牌子也躋身十強，包括 Toyota、Samsung、Amazon.com 及 Apple。

 

（圖片來源︰IG @patagoniahongkong）

 

Axios Harris Poll 100 年度聲譽排名十強名單

 

第1位︰Patagonia

第2位︰Costco

第3位︰John Deere

第4位︰Trader Joe's

第5位︰Chick-fil-A

第6位︰Toyota Motor Corporation

第7位︰Samsung

第8位︰Amazon.com

第9位︰USAA

第10位︰Apple

 

　　馬斯克掌舵的 Tesla 由去年的第 12 位，暴跌 50 位至 62 名，除了企業發展、願景、產品與服務得分最高，其品質、公民意識和信任度方面都得分偏低。報告指，馬斯克反覆無常的言論和政治傾向都損害 Tesla 的聲譽。而社交媒體巨頭的表現也強差人意，當中以 Meta 和 Twitter 最差，分別排第 96 及 97 位，名次僅高於霍士集團（98）、加密貨幣交易平台 FTX（99）及 The Trump Organization（100）。正捲入用戶數據送中風波的 TikTok 則排第 94 位。

 

（圖片來源︰Tesla）

 

Axios Harris Poll 100 年度聲譽尾十位名單

 

第91位︰Balenciaga

第92位︰BP

第93位︰Bitcoin

第94位︰TikTok

第95位︰Spirit Airlines

第96位︰Meta

第97位︰Twitter

第98位︰Fox Corporation

第99位︰FTX

第100位︰The Trump Organization

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #美國 #品牌聲譽排行榜 #排行榜 #戶外服飾品牌 #Amazon #蘋果 #馬斯克 #Tesla #社交媒體 #Meta #Twitter #TikTok #Patagonia #Toyota #Samsung #Apple

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk