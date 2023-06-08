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08/06/2023

全球生活費最高城市排名公開！香港終打破「四連冠」跌至第2！邊個奪榜首？新加坡點解急升8位打入10強？

#打工仔 #紐約 #全球生活費最高城市 #生活費 #日內瓦 #瑞士 #ECA International #租金 #住屋 #美國 #新加坡
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Text: Louise Yuen

　　以往香港不論是樓價和生活開支都冠絕全球，但經歷過 3 年疫情，全球經濟大洗牌，繼新加坡私樓樓價超越香港，人力資源顧問機構 ECA International 發表最新生活費用研究，亦發現曾連續 4 年蟬聯「全球生活費最高城市」的香港今年跌至第二位，到底哪個城市取代了榜首位置？香港排名下跌的原因是甚麼？

 

Read More新加坡私樓貴過香港，冠絕亞太區！樓價中位數幾多？研究︰香港樓價大跌只因2個原因

 

打破「四連冠」！香港住屋租金下跌成主因

 

　　人力資源顧問機構 ECA International 每年對全球外派僱員的生活費用進行兩次研究，發現除了新加坡、韓國首爾和緬甸仰光，香港連同大部分亞洲主要地區的排名均有下降。以香港為例，本地的商品及服務價格受到全球通脹影響，已升至多年來高位；幸好住屋租金持續下降，才能抵銷日常消費價格上漲的影響，令排名稍為下降，成為「全球生活費第二高」的城市。排第五位的新加坡則剛剛相反，當地住屋需求大增致租金飆升，其排名才比去年急升八位。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

全球生活費最高城市Top 2洗牌！紐約超越香港排第1

 

　　去年排第二位的紐約更超越香港，登上「全球生活費最高城市」，原因離不開美元強勢及美國通脹率高企，導致所有美國城市的排名亦有所上升。像三藩市也由去年的第十一位升至第七位，打入生活費最高城市十強。全球生活費最高城市頭兩位洗牌，不過日內瓦及英國仍維持第 3、4 位。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　而上海和廣州今年受人民幣表現疲弱影響，跌出全球前十位，分別排第十三位和第十四位，不過仍是內地生活費用最高的城市。

 

全球 20 大生活費最高城市（2022 年排名）

　　1.    美國紐約（2）

　　2.    香港 (1)

　　3.    瑞士日內瓦 (3)

　　4.    英國倫敦 (4)

　　5.    新加坡 (13)

　　6.    瑞士蘇黎世 (7)

　　7.    美國三藩市 (11)

　　8.    以色列特拉維夫 (6)

　　9.    韓國首爾 (10)

　　10.    日本東京 (5)

　　11.    瑞士伯爾尼 (16)

　　12.    阿聯酋杜拜 (23)

　　13.    中國上海 (8)

　　14.    中國廣州 (9)

　　15.    美國洛杉磯 (21)

　　16.    中國深圳 (12)

　　17.    中國北京 (14)

　　18.    丹麥哥本哈根 (18)

　　19.    阿聯酋阿布扎比 (22)

　　20.    美國芝加哥 (25)

 

 

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