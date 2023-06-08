大灣區 | 長者免費搭車！照攞香港津貼！享多項公共服務！居內地港人勁多福利？即睇「港澳台居民居住證」申請方法！

大灣區發展愈來愈蓬勃，處處機遇令不少港人都考慮移居內地，年輕人在地升學、就業、投資，長者則渡假享福。當局為了吸引更多港澳台居民到大灣區發展，更推出《港澳台居民居住證》，令大家可以享受當地福利，包括交通、醫療及教育等！即睇如何申請及福利詳情！

港人居大灣區享「3項權利、6項基本公共服務、9項便利」！

當考慮移居另一個地方時，其中一項最關注的是當地福利。國務院早於2018年公布持有《港澳台居民居住證》的居民可以享有「3項權利、6項基本公共服務、9項便利」，基本上滿足了大家「衣食住行」的需求，以及娛樂等。

「3項權利」

享受勞動就業 參加社會保險 繳存、提取和使用住房公積金

「6項基本公共服務」

義務教育 基本公共就業服務 基本公共衛生服務 公共文化體育服務 法律援助和其他法律服務 國家及居住地規定的其他基本公共服務

「9項便利」

乘坐國內航班、火車等交通運輸工具 住宿旅館 辦理銀行、保險、證券和期貨等金融業務 與內地（大陸）居民同等待遇購物、購買公園及各類文體場館門票、進行文化娛樂商旅等消費活動 在居住地辦理機動車登記 在居住地申領機動車駕駛證 在居住地報名參加職業資格考試、申請授予職業資格 在居住地辦理生育服務登記 國家及居住地規定的其他便利

（圖片來源：晴報）

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