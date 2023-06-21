消費券 | 小心騙案！收到政府發放消費券抽查短訊？認住幾個電話辨真偽！唔覆隨時收唔到錢？

騙徒手法層出不窮，連發放出來的短訊都疑幻似真。近日有不少人都收到消費券的抽查電話短訊，要求3日內聯絡指定電話號碼，接受消費券資格審查。不過大家一看到這些內容就十分警惕，一方面擔心是騙案，意圖盜用資料；另方面害怕是真確，不回覆就不能領取消費券。究竟如何分清真偽？

第二期消費券將於7月16日起陸續派發，大家期待領取$2,000之際，竟然有人在討論區指自己收到電話短訊，成為被選中抽查在港居住證明的人，要求他3日內致電到指定電話！

短訊內容：

[2023年第二期消費券計劃]（參考編號）你已被揀選就有關在港居住的要求作進一步審查。請在3個工作天內致電2241 9400聯絡消費券計劃秘書處。查詢：185000

（網上資料）

事件引起網民熱烈討論，有人指短訊一定是騙徙手段，亦有人指電話是來自相關政府部門。根據消費券網頁，政府及其承辦商的確會以短訊向登記人發出與消費券事宜有關的短訊通知，包括確認登記、登記結果、成功發放消費券等。不過有幾點大家可以格外留意，以辦訊息真偽！

1. 短訊裏不會提供任何網站連結

2. 內容上並不會要求市民提供個人資料

3. 政府及其承辦商只會使用指定電話號碼致電或發放訊息給登記人

致電登記人：

消費券計劃秘書處：3852 7500或2241 9400

獲政府委聘就登記人資格進行抽查的承辦商「德勤．關黃陳方會計師行」：2852 1009

向登記人發短訊：

消費券計劃秘書處：852 6059 1120或852 2241 9400

獲政府委聘就登記人資格進行抽查的承辦商「德勤．關黃陳方會計師行」：852 5567 3873

獲政府委聘處理／檢查表格的承辦商「SPS UK&I Limited」、「凸版資訊（香港）有限公司」：852 6115 1226 34849或852 6522 4964

（圖片來源：政府消費券計劃官網）

（圖片來源：政府消費券計劃官網）

大家可以認住以上的電話號碼，一旦收到短訊認清真偽後可聯絡消費券計劃秘書處，以免$2,000白白流走！政府亦指大家如對電話或短訊的真確性有懷疑，便可致電消費券計劃熱線 18 5000 查詢。