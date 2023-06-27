打工仔終極夢想「財務自由」！調查顯示港人要XX年先可「財務自由」！5個財富水平，你屬於邊個階段？

個個都想可以「財務自由」，但大家又有沒有想過自己要怎樣實現，或者是要努力多少年才可以「財務自由」呢？個個打工仔都想自己的錢夠用，不用為了工作而煩惱，可以過自己的生活。而英國財富管理集團St. James's Place Asia早前公布了一項調查結果，發現香港人想要「財務自由」至少要28.7年！

英國財富管理集團St. James's Place Asia早前公布了一項調查，有關「財富由穩定到充裕」的研究報告，當中訪問了1,000名25至64歲的香港人，而他們均來自年收入最少為$40萬至$144萬以上的家庭，當中超過一半的香港人認為自己財務上不富裕。調查為受訪者分為5個財富水平：包括財務穩定、財務安全、財務靈活、財務自由及財務充裕。這5個財富水平是甚麼意思呢？你自己又在哪一個階段呢？

1. 財務穩定：扣除每月支出後，部分收入可用來儲蓄

2. 財務安全：扣除每月支出後，部分收入可用來儲蓄，而你也可以選擇投資

3. 財務靈活：如果有需要，你的財務投資和/或資產足夠一年生活開支

4. 財務自由：如果有需要，你的金融投資和/或資產可以產生足夠的被動收入，以維持一定的生活水平

5. 財務充裕：你在財務穩定的情況下，收入已經多於你一生的所需，要考慮如何轉移財富

圖片來源：Unsplash@Chromatograph

報告中指出，大家在自己的財富階段中，要轉移到下一個階段所需要一段長時間。由財務穩定到財務安全平均需要8.5年；由財務安全到財務靈活平均需要9.3年；由財務靈活 到財務自由平均需要10.9年；而由財務自由到財務充裕平均需要11.7年。換句話來說，香港人由財務穩定到財務安全一共要8.5年；財務靈活一共要17.8年；財務自由一共要28.7年；所以港人要由財務穩定到財務充裕一共要40.4年。

想要賺更多的錢，有時真的要犠牲某些事物，你又會為了財富而犠牲生活中的甚麼？調查發現，不少人會選擇減少買奢侈品、犠牲Work-Life Balance（工作與生活的平衡）及犠牲追求個人嗜好和興趣。

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