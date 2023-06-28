  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/06/2023

我嘅訴求就係想返工！全球打工仔敬業調查出爐！香港竟然排尾二？包尾結果超意外！近6成打工仔想「安靜離職」

#打工仔 #返工 #香港人 #上班 #敬業 #受訪者 #工作狀態 #積極工作 #安靜離職 #大聲離職 #職場 #上班族
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　「我嘅訴求就係想返工！」常常都指香港人喜歡上班，但香港人又覺得自己敬不敬業呢？近日，美國民調機構Gallup公布了「2023年全球工作場所狀況」的調查，發現全球有23%受訪者自稱「敬業」，而只有6%香港的打工仔受訪者認為自己「敬業」，全球排尾二。而全球包尾的國家，是大家怎樣猜都猜不中的！即睇哪一個地方的打工仔最不敬業！

 

　　美國民調機構Gallup早前公布了「2023年全球工作場所狀況」調查，在2022年訪問了122,416人，這些受訪者來自160個地方。這份報告調查了全球打工仔不同方面的包括了不同的層面，而最令人關注的是打工仔敬業排名及壓力問題等等。所以今次就同大家看看打工仔敬業排名！

 

圖片來源：流星劇照

 

　　在2022年全球打工仔的敬業度調查中，所有受訪的打工仔有23%自稱「敬業」，但這已經是自2009年起最高的一年。2022年全球員工敬業度中，首3名分別是非洲的馬利、塞內加爾及蒙古，分別有47%、41%及38%的打工仔受訪者認為自己「敬業」。

 

　　而在東亞地區，打工仔的敬業度排名如下：

 

第1名. 蒙古（38%）

第2名. 中國（18%）

第3名. 南韓（12%）

第4名. 台灣（11%）

第5名. 香港（6%）

第6名. 日本（2%）

 

　　雖然以上排名只是東亞地區，但比較其他地區，6%香港打工仔敬業，令香港在全球中仍排尾二；而日本和意大利的打工仔自認敬業度並列第尾，只有5%打工仔自認為敬業。其他地方的打工仔受訪者認為自己「敬業」情況有：34%的美國、21%的加拿大、28%的巴西、31%的菲律賓、25%的泰國、13%的新加坡、28%的巴西、31%的菲律賓、25%的泰國、13%的新加坡。

 

下一頁：睇埋咩地打工仔壓力最大+過半數人想安靜離職

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #返工 #香港人 #上班 #敬業 #受訪者 #工作狀態 #積極工作 #安靜離職 #大聲離職 #職場 #上班族

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk