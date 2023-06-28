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28/06/2023

內地潮語2023懶人包 | 15個最常見內地常用語！「栓Q」點解？「你很辣雞」其實鬧緊你？「泰褲辣」用來形容甚麼狀況？

#打工仔 #內地 #潮語 #文化 #冤種 #野性消費 #泰褲辣 #日常用語 #2021年品牌十大熱詞
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　　疫情過後通關，不少內地旅客來港，亦有很多香港人喜歡北上短線遊；事隔幾年，大家可能發覺很多內地用語都不太明白，你對內地潮語的認識還停留於「小鮮肉」、「網紅」、「很火」等等嗎？已Out晒喇！現在不僅有很多新潮語出現，很多更是只用幾隻英文字母組成，如nsdd、xswl等等，不知道真正意思真的像在看摩斯密碼！不想聽到或看到一頭霧水，快點緊貼潮流記低以下字眼、用語的意思！

 

內地潮語 ︳ 1. 與食物有關潮語：炒雞／辣雞／真的barbecue了

 

　　看到「炒雞」、「辣雞」、「真的barbecue了」這些詞語是否覺得習以為常？以為要開餐了！不過，意思並不是字面上這麼簡單！給大家一點提示！「炒雞」及「辣雞」都是諧音！想到了嗎？立即開估！

 

　　1.    炒雞：是「超級」的普通話諧音。網民們有時會用「炒雞喜歡」等用語，看到時切勿覺得他們是在說喜歡炒雞這款食物！

 

　　2.    辣雞：是「垃圾」的普通話諧音，看到別人說：「你很辣雞」時，就要知道他是在罵你了！

 

（圖片來源：《愛回家》劇照）

 

　　3.    真的barbecue了：你沒有看錯！真的是BBQ燒烤的那個「barbecue」，其實真正意思亦是從燒烤方面延伸出來，意指「完蛋了」，假如下次你遇到不幸的事時，可以用「真的barbecue了」來表達慨嘆！

 

內地潮語 ︳ 2. 從諧音猜真正意思：栓Q／泰褲辣／狗帶

 

　　香港有些潮語是取諧音而生，例如siu4等。內地都不例外，只看著「栓Q」、「泰褲辣」及「狗帶」，你又想不想到這些是甚麼普通話諧音？

 

　　1.    栓Q：看到「Q」可能都大概猜到，其實就是「thank you」的意思，但一直沿用下來，「栓Q」就變了表達自己很無語，對某件事特別討厭的情緒。

 

　　2.    泰褲辣：這個潮語源於說唱歌手王琳凱一句歌詞：「如果你也可以像我一樣，那我覺得這件事情，太酷啦！」。雖然歌詞中沒有出現「泰褲辣」，但大家覺得他的發音及口音很相似，因此衍生了「泰褲辣」代表「太酷了」的意思。

 

（圖片來源：王琳凱IG@6____ghost）

 

　　3.    狗帶：「狗帶」是取自英文的諧音「go die」，假如有一天你看到別人傳來一則寫著「狗帶」的訊息，可能他就是在責罵你了！

 

下一頁：只有幾個英文字母的潮語？nsdd／xswl／plgg／pljj／bdjw

 

 

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