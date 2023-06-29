QS最新世界大學排名改準則！香港學府名次即跌︰科大跌出50強！北京、清華超越港大？呢間美國名校蟬聯no.1！

國際高等教育研究機構 Quacquarelli Symonds 公布 2024 年最新世界大學排名，今年首度把持續性、就業情況和國際研究網絡加入評分指標 ，本港大學名次幾乎全線下跌，只有香港大學及中文大學險守前 50 名，科技大學更由去年的 40 位大跌 20 名。

在 104 個國家及地區共 1,499 所院校當中，美國麻省理工學院今年以 100 分蟬聯世界大學第 1 位，英國劍橋大學以 99.2 分緊隨其後維持第 2 位，英國牛津大學則上升 1 位至第 3 位，其次是排名第 4 的美國哈佛大學排及第 5 位的史丹福大學。而新加坡國立大學是唯一躋身 10 強名單的亞洲院校，北京大學和清華大學分別排名第 17 和 25 位，排名較去年下跌。

（圖片來源︰MIT News）

本港學府就有 7 間大學上榜，其中 5 間打入首 100 名，其中以香港大學表現最好，與新加報南洋理工大學並列第 26 位，不過比去年下跌了 5 位；中大同樣位列前 50 名，由去年的 38 位跌至第 47 位；科大則排第 60 位，較去年大跌 20 位。理大排名不變，排第 65 位，城大由去年的第 54 位跌至第 70 位。

（圖片來源︰The University of Hong Kong）

10 大世界大學排名 2024

1. 美國麻省理工學院（MIT）

2. 英國劍橋大學

3. 英國牛津大學

4. 美國哈佛大學

5. 美國史丹佛大學

6. 英國倫敦帝國學院（ImperialCollege London）

7. 瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETHZurich）

8. 新加坡國立大學

9. 英國倫敦大學學院（UCL）

10. 美國加州大學柏克萊分校（University ofCalifornia, Berkeley）



