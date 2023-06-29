持續進修基金2023丨$25,000資助讀乜好？精選5大熱門實用課程！學車、美甲、咖啡師有齊！讀這兩個投身吃香行業！睇埋申請資格懶人包

政府的持續進修基金課程（CEF）資助額已經上調至$25,000，凡是18歲或以上香港居民都可申請！有人利用這資助自我增值，令工作更上一層樓，有人則希望將興趣發現成專門，要數最最最多人報的是學車！究竟哪些課程最熱門搶手？如果你正打算利用這筆資助去報讀課程自我增值一下，不妨看看編輯為大家整合好的持續進修基金懶人包和熱門課程推介啦！

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持續進修基金2023丨資助金額

符合資格的申請人於成功修畢基金課程後，可不限次數申領合共最多$25,000的資助。

首$10,000資助：學員須自行承擔的費用為課程費用的20%

餘下$15,000資助：學員須自行承擔的費用為課程費用的40%

持續進修基金2023丨申請資格

申請人在所選修的基金課程開課時，必須年滿18歲。

屬香港居民並擁有香港居留權，或香港入境權，或有權在香港逗留而不受任何逗留條件限制。

報讀基金課程後並全數支付學費。

從未就同一項課程、學習單元或學分獲其他公帑或在其他公帑資助計劃下獲得任何資助。

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持續進修基金2023熱門課程推介

持續進修基金2023熱門課程丨1. 私家車／輕型貨車駕駛證書

運用持續進修基金來學車是很多人的計劃之一，以往就只有香港駕駛學院有提供相應課程，但CEF學車名額長期供不應求，報名難度跟搶演唱會門票一樣……現在有好消息，就是貨櫃運輸業職工總會（課程部）也提供CEF資助的駕駛證書課程，想學私家車／輕型貨車的你有多個選擇啦！

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香港駕駛學院CEF駕駛證書課程

持續進修基金課程編號：33C121786

詳情：https://bit.ly/3CSI03w

貨櫃運輸業職工總會（課程部）CEF駕駛證書課程

持續進修基金課程編號：33C135930

詳情：https://bit.ly/434YdNy

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