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03/07/2023

全球工作快樂指數排名 | 日本調查：最快樂僱員竟來自這三個地方！日本包尾！香港、中國排第幾？令人最不滿的職場文化是甚麼？

#打工仔 #企業 #香港 #工作快樂指數 #員工 #日本 #印度 #工作 #職場文化
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Text: Kennis Wong

　　香港打工仔們，你上班快樂嗎？相信不少人上班都有壓力，在工作上找到滿足感顯得十分重要。日本一項調查發現，香港工作的僱員在18個地區或國家中的快樂指數排尾四，工作快樂指數不足6成！哪個地方的僱員上班最快樂？

 

香港打工仔上班不快樂？哪個國家工作快樂指數排第一？

 

　　日本人事顧問公司Persol Research and Consulting Co.早前向18個地區或國家進行了一項調查，以問卷形式調查18個地區的員工工作模式及對工作的關注度，發現印度的僱員是最快樂，甚至指數高達92.6%，而印尼及菲律賓的員工亦緊隨其後，快樂指數分別有90.5%及90.1%。

 

（圖片來源：Unsplash）

 

　　至於最不快樂的打工仔，就來自工作環境十分高壓的日本，快樂指數不足5成，只有49.1%！香港呢？香港的上班族偏向不快樂，快樂指數僅得56.3%，排尾四。1,002個香港受訪者中，有68.7%希望繼續於現時職位工作，有34%就想轉換工作或公司，亦有24.8%的人想辭職後發展個人生意。而中國內地的僱員對工作亦感到快樂，排名第四（89.2%）。

 

全球工作快樂指數排名

 

1.    印度 92.6%

2.    印尼 90.5%

3.    菲律賓 90.1%

4.    中國內地 89.2%

5.    越南 87.8%

6.    泰國 83%

7.    美國 79.3%

8.    馬來西亞 79.1%

9.    英國 77.9%

10.    法國 76.1%

11.    澳洲 75%

12.    瑞典 71%

13.    新加坡 68%

14.    德國 67.6%

15.    香港 56.3%

16.    台灣 55.3%

17.    韓國 53.3%

18.    日本 49.1%

 

如何才能工作愉快？日本企業「由上而下」管理方式令人不滿？

 

　　很多人都視自己的工作為維持生計的途徑，但假如認為自己在工作中有成長的僱員，亦會傾向覺得工作較快樂。

 

　　不少人都認為日本的工作環境十分大壓力，充滿競爭，但偏偏日本的打工仔上進心及自我啟發意向最低，僅有19.8%的日本人希望升職成為管理層，是全球最低！亦有42%的受訪者認為自己無意向額外學習發展所長。不過，自身對工作追求不太積極亦非唯一因素！有日本打工仔指，日本的辦公室政治及「由上而下」的管理方式都是令員工不滿的原因，員工亦難以表達自己的意見。

 

（圖片來源：《小小的巨人》劇照）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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