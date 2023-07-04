全球校齡50年以下的年輕大學排名出爐！香港成最多十大院校城市！有一間第2名！邊間大學連續7年躋身Top 10？

英國教育刊物《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）公布全球校齡50年以下的年輕大學排名！香港今次有3間大學躋身十大，成為全球最多院校位列首十名的城市！即睇哪些大學榜上有名！

香港一間大學連續7年上榜！

全球校齡50年以下的年輕大學排名不只以校齡作標準，還會評估13項績效指標，包括大學的教學、研究及國際視野等比較，最終今年有605間大學上榜，比去年539間多，而位居首位的是新加坡南洋理工大學，其餘的上榜大學除了來自香港外，還有法國、荷蘭、比利時、澳洲及韓國的大學。

（圖片來源：新加坡南洋理工大學）

香港的大學雖然未能奪得第一名寶座，但香港一共有3間院校躋身十大，包括香港科技大學、香港理工大學及香港城市大學，成為最多大學躋身Top 10的城市，十分威水！

其中第2名的香港科技大學是本港排名最高的一間，並比去年上升一名，而香港理工大學亦同樣有進步，由去年的第5位，升至今年第4位。不過，香港的「最佳進步獎」非香港城市大學莫屬，由去年第10名躍升至第6名，更是連續第7年躋身十大！

（圖片來源：香港科技大學）

全球校齡50年以下的年輕大學Top 10排名

1. 新加坡南洋理工大學

2. 香港科技大學

3. 法國巴黎文理研究大學

4. 香港理工大學

5. 荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學

6. 香港城市大學

7. 比利時安特衛普大學

8. 法國巴黎理工學院

9. 澳洲雪梨科技大學

10. 韓國蔚山科學技術大學校