對撼Twitter！Meta明推全新社交平台「Threads」！率先睇新App 3大功能︰直接連繫IG帳戶最方便！

Twitter 行政總裁馬斯克早前在社交網絡向 Facebook 母公司 Meta 行政總裁朱克伯格挑機邀「鐵籠格鬥」，全因 Meta 當時正開發一款以文字為主的社交應用程式，外界形容這新 App 將成為 Twitter 的強大競爭對手。Meta 近日終於預告將於 7 月 6 日推出名為「Threads」的全新應用程式，現時蘋果 App Store 已接受用戶預訂。

從蘋果 App Store 的預覽內容所見，即將推出的 Threads 性質與 Twitter 相似，用戶主要以文字發帖文，同時可發布相片和影片，亦具點讚、回覆內容及分享帖子的功能。對比 Meta 旗下的 instagram，Threads 不一定要上載新內容才可更新動態，直接把他人的帖文貼至自己 feed 上也可以，功能如同「retweet」。官方在 App Store 描述 Threads 是一個討論關注話題的社區，「從你今天關心的主題到明天將被熱議的內容都有。」

綜合外媒報道，「Threads」是個免費社交 app，而且不會限制用戶可以看到的帖子數量。這兩點正正回應 Twitter 自去年 Elon Musk 接管平台後面臨的問題，包括付費用戶才獲得「藍剔」認證及限制已驗證帳戶每天觀看最多 1 萬篇帖文，部分 Twitter 用戶更因而轉投其他替代平台如 Bluesky 及 Truth Social。

Threads 功能︰

1. 主要以文字發帖文，同時可發布相片和影片；

2. 具點讚、回覆內容及分享帖子的功能

3. 可連繫用戶的 Instagram 帳戶，並沿用 IG 用戶名稱及轉移關注帳號至 Threads

Threads 另一優勢就是，能連繫用戶的 Instagram 帳戶，就算大家在新 app 也能沿用自己的 IG 用戶名稱，並把 IG 上的關注帳號轉移到 Threads。要知道主打照片及影片分享的 IG 擁有超過 20 億的月度活躍用戶，即使只有部分用戶試用「Threads」，亦能迅速擴大用戶群。難怪BBC 形容 Threads 可能是 Twitter 為止面臨的最大威脅。

Apple store 連結︰https://apps.apple.com/us/app/threads-an-instagram-app/id6446901002