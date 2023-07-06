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06/07/2023

李玟逝世｜回顧一代天后演藝生涯5個重要時刻！首個華人登奧斯卡頒獎台唱《臥虎藏龍》主題曲／登美國 BillBoard／為《花木蘭》配音

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Text: Louise Yuen

　　歌手李玟（Coco）日前因抑鬱症在家中輕生，延至昨晚於醫院不幸離世，終年 48 歲。作為樂壇天后，李玟不只能歌善舞、熱情奔放，更是首批進軍美國歌壇的華人歌手，不少人都對這位一代巨星的殞落大感惋惜，讓我們一起回顧李玟 5 個演藝生涯重要時刻。

 

　　原名「李美林」的李玟 1975 年在香港出生，9 歲舉家移民至美國加州三藩市，直至 1993 年回港參加 TVB 全球華人新秀歌唱大賽，翻唱 Whitney Houston 的《Run to You》勇奪亞軍後繼而入行。她翌年獲唱片公司安排於台灣發行首張個人專輯正式出道﹐當年憑住國語歌《我依然是你的情人》一炮而紅，再憑藉《DiDaDi》、《月光愛人》、《魔鏡》等金曲躍升天后行列，紅遍兩岸三地，實力備受肯定。她擅長把嘻哈元素融合其 R&B 唱腔，於美國大受歡迎，更演唱過《臥虎藏龍》、《花木蘭》的電影主題曲，成功打入國際樂壇；近年則活躍在國內綜藝節目如《聲生不息》、《2022 中國好聲音》，今年也是李玟出道的 30 周年。

 

（圖片來源︰IG＠cocolee）

 

【李玟逝世】01. 首位登上奧斯卡頒獎台的華語歌手

 

　　要數李玟的演藝生涯重要時刻，不得不提她在 2001 年首度登上奧斯卡頒獎台！李玟在 2000 年憑李安執導的電影《臥虎藏龍》主題曲《A Love Before Time》，入圍美國第 73 屆奧斯卡金像獎「最佳原創歌曲獎」，頒獎禮上當日更身穿紅色旗袍上台演唱此曲，成為首位登上奧斯卡舞台獻唱的華人歌手，一夜之間全球知名度大增。而電影的中文版主題曲《月光愛人》亦榮獲同年舉辦的第 20 屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」。

 

 

　　李安得悉其過世消息後，也透過助理憶述當年的合作點滴︰「聽聞李玟的消息， 非常震驚，印象中她是那麼一位開朗可愛的人，回憶跟她錄製《臥虎藏龍》中英文片尾曲時，一切是那麼令人愉悅。連上奧斯卡頒獎典禮前，她說：『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人,  一定要拼命的唱！』懷念她！」

 

（圖片來源︰IG＠cocolee）

 

下一頁︰實力被受肯定！登美國BillBoard＋為迪士尼《花木蘭》配音、唱主題曲

 

 

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