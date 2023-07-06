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06/07/2023

你花多少時間在影視／社交平台？調查：港人一周平均用過半時間！花逾10小時睇YouTube！這個平台竟跑贏IG！串流平台Netflix、Disney+邊個贏？

#打工仔 #直播帶貨 #短片 #串流平台 #影視平台 #NETFLIEX #Disney+ #TVB #Viu #Instagram
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　　最近Meta又推出新社交媒體Threads，大家又多一個機不離手的原因！全球媒體集團PHD最近就發布一項觀眾觀看各影視平台的調查，訪問了過千名18至59歲的受訪者，發現他們受訪前一周平均觀看86.1小時影視平台，佔超過一半時間！究竟大家花最多時間觀看哪一個平台？你是其中一位嗎？

 

5大最長觀看時間平台！兩間電視台均佔席位？

 

　　大家平日放工後可能都想坐在電視前，打開幾部短片、電影、劇集chill一chill，你花最多時間在哪個平台呢？全球媒體集團PHD發布的調查，發現大家於一周內平均觀看86.1小時影視平台、超過7成時間用於數碼平台及社交媒體。而使用最多時間的是YouTube，平均花上10.6小時，大幅拋離分別佔8.7小時及8.2小時的Facebook及TVB！而位列第4名的是Instagram，佔7.7小時。而另一大電視台ViuTV則觀眾平均花5.7小時在其上。

 

（圖片來源：YouTube）

 

串流平台大行其道！後疫症時代觀看時間不跌反升？

 

　　疫情期間，大家被迫在家隔離，不少人都選擇訂閱串流平台解悶。不過疫情過後，大家觀看這些平台的時間不僅沒跌，仲有升幅！由2022年9月的15.9小時，持續上升到今年3至4月的18小時。當中佔最多時間的是兩大串流平台—NETFLIEX及Disney+，分別佔當中的5.4小時（30%）及3小時（16.7%）；而本地平台都不輸蝕，myTV SUPER佔2.7小時（15%），黃Viu則有2.4小時（13.3%），其他上榜平台包括Apple TV+、Amazon Prime及Now E。

 

（圖片來源：Unsplash）

 

18小時觀看時間中的平台分布時間


1.    NETFLIX：5.4小時（30%）
2.    Disney+：3小時（16.7%）
3.    myTV SUPER：2.7小時（15%）
4.    黃Viu：2.4小時（13.3%）
5.    Apple TV：1.6小時（8.9%）
6.    Amazon Prime：0.9小時（5%）
7.    Now E：0.7小時（3.9%）
8.    其他：1.3小時（7.2%）

 

短片、直播帶貨崛起 觀看人數、時間暴升！

 

　　除了煲劇外，大家無聊看電話時，可能都不自覺在社交平台不停看短片，看到不知時日過，3大短片平台—Instagram、Twitter及抖音的觀看次數均有上升，對比上2020年，分別增加了8%、5%及10%！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

　　另外，直播帶貨亦是新興的網絡玩意，去年3月只有52%的人有看過直播帶貨，但直到2023年的3至4月，已有63%的人看過，因而購物的還有33%，比2022年的14%多出近兩成！

 

　　你是當中的狂熱分子嗎？

 

 

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