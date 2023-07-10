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10/07/2023

垃圾徵費｜屋苑試行廚餘回收！半年收集逾400公頃，可堆肥/轉為能源！賺埋「綠在區區」積分換廁紙、印尼撈麵、食油、香米！超實際！

#打工仔 #環保生活 #環保 #垃圾徵費 #廚餘 #回收 #智能回收桶 #智能回收桶 #綠在區區 #堆肥
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Text: Louise Yuen

　　垃圾徵費原定於今年年底正式推出，市民需全面使用「指定垃圾袋」包妥垃圾才可棄置，大型垃圾則需購買大型垃圾標籤。不過環境及生態局局長謝展寰今日（10 日）接受電台訪問時表示，新例將延至明年 4 月 1 日實施。為了減少製造垃圾，近年愈來愈多人把物件分類回收，「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」是基本，連廚餘也可以回收，為環境出一分力。

 

【回收廚餘】

 

　　政府去年 10 月起於 5 條公共屋邨試推智能回收桶收集廚餘，回收桶採用非接觸式設計，且具自動除臭功能，大家只需掃描「綠綠賞」會員二維碼，頂蓋自動打開彼便可放入廚餘，用法簡單。回收桶內也設有重量和容量水平感應器，當放進桶中的廚餘重逾 100 克，頂蓋會在 20 秒後自動蓋上；而內桶即將滿載，系統亦會提醒屋邨管理和清潔團隊更換內桶，防止廚餘滿溢，保持屋邨衛生。

 

 

　　大家回收廚餘的同時，亦可累積「綠綠賞」積分，儲夠積分便可於指定公共屋邨禮品兌換機或「綠在區區」任何回收點兌換日用品或食品，例如麵食、香米、芥花籽油等，相當吸引。智能回收桶實施首 6 個月已收集到逾 400 公噸廚餘，並運往環保署小蠔灣有機資源回收中心，用作產生能源及堆肥，實行轉廢為能，預計計劃將擴展至全港約百幢公共屋邨樓宇。

 

 

下一頁︰環保署推「日日回收額外賞」！賺「綠綠賞」額外積分

 

 

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