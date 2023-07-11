  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/07/2023

表情符號具法律效力？加拿大農夫亂覆「畀like」emoji鬧上法庭，敗訴罰逾48萬！法官︰等同簽合約（附更多外國案例）

#打工仔 #表情符號 #加拿大 #農夫 #Emoji #短訊 #刑事恐嚇罪 #違約 #數位簽名 #賠償 #畀like #簽約
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　現代人不論在社交平台或即時通訊軟件上，經常都用到表情符號（emoji），最常見的離不開「笑到喊」、「豎起手指公」、「笑到碌地」等，簡單一個符號便能代替文字與人溝通，非常方便。不過加拿大最近有宗官司正正因 emoji 產生誤會，繼而鬧上法庭，最後法官更裁定「豎起手指公」手勢 emoji 等同簽名贊同，到底一個 emoji 短訊為甚麼具法律效力呢？

 

 

　　據英國廣播電台（BBC）報導，加拿大農夫 Chris Achter 早於 2021 年收獲一位穀物買家的電話查詢，表示有意向他購買 86 公噸亞麻，並預定 11 月為交付亞麻的期限 ；隨後 Achter 收到對方以手機訊息傳來一張合約照片，並列明請他確認合約。當時阿克特只以「豎起手指公」手勢的 emoji 回覆買家，便不了了之。由於 Achter 與該買家是長期合作伙伴，他們以往亦曾以短訊確定簽約，於是買家認定這表情符號「豎起手指公」是敲定這筆交易。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　怎料買家一直等不到 Achter 送來的亞麻，並對農夫的違約行為大感不滿，最後鬧上法庭。農夫強調，豎起手指公只代表他收到合約，但不代表同意當中的合約內容。法官終於上月宣佈判決結果，指出「畀like」字典上的定義是在數位通訊中表達同意、批准或鼓勵，最終裁定該表情符號具有「數位簽名」效力，等同簽約贊同，遂判決農夫 Achter 敗訴，需賠償高達 6.1 萬美元（約 48 萬港元）。

 

下一頁︰更多外國案例！睇樓覆業主emoji被誤會有意承租？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #表情符號 #加拿大 #農夫 #Emoji #短訊 #刑事恐嚇罪 #違約 #數位簽名 #賠償 #畀like #簽約

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk