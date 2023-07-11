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11/07/2023

車主注意！10個政府停車場8.1起加價！私家車／客貨車、電單車、的士車位齊齊加！季租最多加$450！

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Text: Kennis Wong

　　車主注意！運輸署宣布，8月1日起10個政府多層公眾停車場加價！時租、日泊、夜泊、月租及季租都有不同加幅！你是租用政府停車場的常客？即睇對你幾大影響！

 

8月1日起10個停車場加價！季租加幅$450？

 

　　運輸署宣布8月1日起10個政府多層停車場加價！無論私家車／客貨車、電單車及的士的車位都有所增幅，假如你是以下這10個停車場的常客就要注意！

 

（圖片來源：威信停車場管理（控股）有限公司）

 

10個加價停車場：

 

1.    堅尼地城停車場

2.    林士街停車場

3.    天星停車場

4.    大會堂停車場

5.    天后停車場

6.    筲箕灣停車場

7.    香港仔停車場

8.    雙鳯街停車場

9.    葵芳停車場

10.    荃灣停車場

 

收費調整如下：

 

私家車／客貨車

時租：加$1

日泊：加$10

夜泊：加$5

月租：加$150

季租：加$450

 

電單車

日泊：加$2

夜泊：加$1

月租：加$20

季租：加$60

 

的士

月租：加$50

季租：加$150

 

 

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