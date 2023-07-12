移民外地｜加拿大救生艇計劃放寬政策！將更改Stream B一項限制？當地工作一年有機會拎永居權？

相信這2日最多人討論的其中一件事，必定是「加拿大救生艇計劃」，因為加拿大將修訂為港人而設的「救生艇計劃」，將Stream B的學歷限制更改，還在下個月實行，到底是怎樣一回事呢？

在2021年，加拿大移民局推出了「加拿大救生艇計劃」，讓香港人可以利用Stream A 讀書移民及Stream B 工作移民，有機會拿到加拿大的永久居留權資格。而在7月11日，加拿大宣布在8月15日會更改Stream B學歷限制，所以引起好多人的關注。

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加拿大「救生艇計劃」Stream B本來要求申請人要有加拿大或海外的大專學歷及至少1年加拿大工作經驗，但加國政府在7月11日宣布將會取消Stream B的「5年內在認可課程的專上院校畢業」限制，即是大家只要有一年加拿大工作經驗，不需要提交學歷證明，就有機會申請加拿大的永久居留權資格。這更改將在8月15日起生效，生效之後，有更多人將符合申請資格，好像是有工作假期簽證的香港人只要工作滿一年就可以申請。而「加拿大救生艇計劃」暫時在2026年8月31日截止。

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而在早前，加拿大都曾放寬開放式工作簽證申請資格，將申請人必須在「最近5年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構」變成10年。