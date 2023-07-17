中國上市公司500強排行榜揭曉！最賺錢企業頭四位由銀行包辦！邊間科網企淨利潤按年增3倍？即睇詳細榜單

《財富》雜誌日前公布 2023 年最新中國上市公司 500 強排行榜，中石化、中石油和中國建築總營業收入最多，依次登上三甲位置。最賺錢的企業頭四位均是國有銀行，邊間科網企淨利潤按年增 3 倍，打入全國 30 強？即睇兩大詳細榜單！

《財富》雜誌與中金以企業 2022 年度的業績作統計，上榜的 500 間中國上市公司總營業收入達 65.8 萬億元人民幣，淨利潤則為 4.7 萬億元。單計總營業收入最多的企業，中石化今年榮登中國上市公司 500 強榜首位置，緊隨其後是第 2 位的中石油，中國建築則排名第 3。科網企業巨頭京東和阿里巴巴同樣打入 10 強名單，並分別位列在第 7 位及第 10 位。

中國上市公司500強 — 營業收入頭 10 強（百萬元人民幣）

1. 中石化（3,318,168）

2. 中石油（3,239,167）

3. 中國建築（2,055,052）

4. 中國中鐵（1,154,358）

5. 中國平安（1,110,568）

6. 中國鐵建（1,096,312）

7. 京東（1,046,236）

8. 中國移動（937,259）

9. 中國工商銀行（917,989）

10. 阿里巴巴（868,687）

完整名單按此

至於大家最關心的最賺錢企業，國有銀行依然包辦利潤榜頭四位，工商銀行以 9,428 億人民幣排行第 1 位，建設銀行及農業銀行則位列第 2 、第 3 位。去年股王騰訊控股排名第 4，不過今年被中國銀行超前，並跌至第 5 位。總括而言，這 10 大企業的利潤總和超過 2 萬億元，佔整體 500 強的 43%。科網企業當中，騰訊控股和阿里巴巴以外，電商平台拼多多淨利潤達按年大增 3 倍至 315 億元，利潤榜中躋身全國第 26 位。

中國上市公司500強 — 利潤榜頭 10 強（百萬元人民幣）

1. 中國工商銀行（360,483）

2. 中國建設銀行（323,861）

3. 中國農業銀行（259,140）

4. 中國銀行（227,439）

5. 騰訊控股（188,243）

6. 中國石油（149,375）

7. 中國海洋石油（141,700）

8. 招商銀行（138,012）

9. 中國移動（125,459）

10. 中遠海運控股（109,594）