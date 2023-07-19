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19/07/2023

2023年十大最強護照排名！日本護照榜首地位不保？no.1國家有192個免簽證地方！香港特區護照排第幾？

#打工仔 #日本 #免簽證國家 #國際航空運輸協會 #亨利護照指數 #新加坡 #護照 #香港 #旅行 #0+3 #旅遊 #最強護照 #排行榜
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Text: Kennis Wong

　　開關之後，你去了多少次旅行？出遊前，除了看看自己的護照有沒有過期外，還要仔細檢查清楚旅遊目的地是否需要簽證！不過，假如你手持「無敵護照」，很多地方都免簽證的話，煩惱就少很多了！早前移民顧問公司Henley & Partners發布了亨利護照指數（The Henley Passport Index），讓大家看看哪一個地方擁有最強護照！

 

5年榜首日本護照被擊敗！屈居第3位！

 

　　Henley & Partners每年都會收集國際航空運輸協會（IATA）數據發表亨利護照指數（The Henley Passport Index），代表護照持有人可以免簽證入境地方數目，不過數字每年都有變，而連續5年擁有「最強護照」美譽的日本，今年竟然連跌兩名！由本來以191個免簽證地區位居榜首，今年減至189個免簽證國家，與奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、南韓及瑞典並列第3位！

 

　　而2022年位居第2位的新加坡今年就榮升第1位，以192個免簽證國家獨霸「最強護照」寶座！另外，德國、意大利、西班牙則以190個免簽證國家獲得第2位。

 

2023年最強護照十大排名（免簽證國家數目）

 

1.    新加坡（192個）

2.    德國、意大利、西班牙（190個）

3.    奧地利、芬蘭、法國、日本、盧森堡、南韓、瑞典（189個）

4.    瑞典、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、英國（188個）

5.    比利時、捷克、馬爾他、紐西蘭、挪威、葡萄牙、瑞士（187個）

6.    澳洲、匈牙利、波蘭（186個）

7.    加拿大、希臘（185個）

8.    立陶宛、美國（184個）

9.    拉脫維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞（183個）

10.    愛沙尼亞、冰島（182個）

 

（圖片來源：Unsplash）

 

下一頁：香港免簽證國家減少 排名不跌反升？最少免簽護照來自哪個國家？

 

 

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