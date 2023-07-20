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20/07/2023

DSE放榜 | 最佳留學城市最新排名出爐！香港排名大跌輸畀新加坡？亞洲2個地方衝入Top 10！

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Text: Sammy Leung

　　昨日是DSE 2023放榜的日子，部分學生可能會在放榜之後，就會到外地繼續升學，希望可以入讀自己心儀的學科、學校，未來在不同的領域上大展拳腳。而國際高等教育排名機構Quacquarelli Symonds早前公布了全球最佳留學城市排名，今次香港的排名竟然大跌，即睇今次哪一個地方是第一位！

 

圖片來源：Unsplash @note thanun

 

　　國際高等教育排名機構Quacquarelli Symonds（QS）每年都會公布有關大學的不同排名，好像是QS世界大學排名、亞洲地區大學排名等等。而今次QS公布2024年最佳留學城市排名，這個排名一共比較了全球160個城市，並根據了不同因素而得出今次的結果，例如：世界大學排名、學生的組合多樣性、僱主招聘情況、生活費用負擔能力及留學生的評價等。

 

最佳留學城市排名 Top10

第1位.倫敦

第2位.東京

第3位.首爾

第4位.墨爾本

第5位.慕尼黑

第6位.巴黎

第7位.悉尼

第8位.柏林

第8位.蘇黎世

第10位.波士頓

 

圖片來源：Unsplash @Marcin Nowak

 

　　在最佳留學城市排名中，倫敦再次穩居榜首；而第2位的東京，由上一次的第7位升到今次的第2；首爾則由上次的第2位變成今次排名中的第3。在亞洲方面，也只有東京及首爾衝入Top 10！

 

圖片來源：Unsplash @Farrel Nobel

 

　　相信大家都十分關注香港的排名，今次香港的排名為第21，比上次大跌9位；而香港在生活費用負擔能力這一項的分數十分低，這一項的排名為73，相信這也是留學生決定是否來港留學的其中一個重要因素。另外，京阪神上次的排名為17，今年升至第14；新加坡上次的排名為13，今年排第15；第33位是台北。

 

圖片來源：Unsplash @Florian Wehde

 

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