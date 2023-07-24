遊日旅客消費額排行榜公開！香港只排第5位！消費額冠絕全球竟非中國！首兩位竟然係這兩個地方？邊項旅遊使費開支最大？

疫情過後，人人都急不及待去旅行，被不少港人視為「鄉下」的日本更成為大家的目的地首選，盡情吃喝玩樂實行報復式消費。日本最近公開遊日旅客開關後的消費額 10 強排名，常在在日本買爆篋的港人，短短 3 個月旅遊消費雖達 916 億日圓，卻只打入頭 5 位，消費力強勁的中國亦不過位列第 3，究竟哪地遊客可以超越美國、中國，爆買到登上榜首？即使揭曉！

日本國土交通省觀光廳近日公布「訪日外國人消費動向」調查，發現外國遊客在 4 月至 6 月訪日期間，短短 3 個月旅遊消費已達 1 兆2,052 億日圓（666 億港元），其中台灣人在日旅行消費額更冠絕所有國家及地區，以 1,739 億日圓位列榜首，佔整體消費額的 14.4%。美國則緊隨其後，以 1,733 億日圓屈居第 2；而中國、韓國的消費力也不遑多讓，消費額同樣過千億日圓，分別排第 3 及第 4 位。大家最關心當然是香港的排名，港人在日旅行消費額不負眾望，以 916 億日圓，成功打入 Top 5 位置！

報告指出，外國遊客在日旅行最大開支就是住宿費用，佔整體的 35%，比 2019 年同期的 28.9% 有所增長。其次是購物費用，以 25.2% 排第 2 位；飲食費及交通費則分別排第 3 位及第 4 位。

（圖片來源︰unsplash）

遊日外國旅客消費額 10 強排行榜

1. 台灣

2. 美國

3. 中國

4. 韓國

5. 香港

6. 泰國

7. 澳洲

8. 新加坡

9. 英國

10. 加拿大