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27/07/2023

愛鬥慘！常講「原來係咁」！職場雙面人9大行為特徵！即睇同事上司中幾多

#打工仔 #返工 #同事 #工作能力 #雙面人 #職場 #日本綜藝節目 #職場雙面人 #行為 #特徵
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Text: Sammy Leung

　　各位打工仔，你們返工最怕甚麼？可能不少人都會回答怕遇到「神級」的同事，但對於大家來說遇到怎樣的同事，是最不能忍受的呢？工作能力欠奉，要你執手尾的豬隊友？沒一樣事情關自己事，最叻職場卸膊操的同事？或者是人前人後不同樣子，又喜歡說三道四的雙面人呢？應該不少人都會選擇不想在職場上遇上雙面人吧！今次編輯就整合了日本綜藝節目《この差って何ですか？》及網上一些有關「職場雙面人」的行為特徵，大家看一看自己公司的同事、上司，有沒有人中了！

 

　　日本綜藝節目《この差って何ですか？》曾訪問日本的市民，問他們有關言行表裏不一朋友的行為特徵，當中有7點十分適合應用在職場雙面人的身上，大家一齊看看吧！

 

1. 口頭禪是「我跟你說，你不別跟其他人說」

 

　　相信大家都曾聽過「我跟你說，你不別跟其他人說」這一句話，多數大家都在說秘密前才會說這一句話。不少日本人認為，常說這句話的人，只要你把秘密告訴他，一轉身他就會把秘密跟別人說了。

 

 

2. 口頭禪是「原來係咁」

 

　　不少日本人認為，如果你跟對方說了一點事，他只是敷衍回應「原來係咁」、「係囉」，心入面一定盤算事情。大家身邊的同事、上司又有沒有常常這樣回覆你？

 

3. 平常很溫柔，但會對店員發牌氣

 

　　雙面人有一種「虛偽」行為是平時和同事相處十分平和、溫柔，但對於店員就會用一個「高姿態」，更會對他們發牌氣。

 

4. 用不同的態度對待公司內的人

 

　　對老闆態度當然要好一點，但如果他對上司、老闆態度很好，對你或其他同事態度很差的人，大家就真的要小心一點！

 

 

5. 常讚自己的人

 

　　如果你同事、上司常常讚自己，你都要小心，不要盡信。可能有一天，他也會把你的工作成品說成是自己的。

 

6. 愛鬥慘

 

　　在訪問中，不少日本人認為雙面會喜歡與人比較，更不時說自己的工作很辛苦，喜歡「鬥慘」，一定慘過你！

 

7. 只上傳特定照片的人

 

　　如果一個人在社交平台，只放自己自己光鮮一面照片。對自己沒有利或者不漂亮的朋友就不會出現在他的社交平台上。他對朋友都如此計算，何況你只是同事呢！

 

　　另外，我們還綜合了其他職場雙面人的特點，看看這2個，他們又有沒有中了！

 

8. 態度熱絡，常問你對別人的意見

 

　　若果你公司內常常有同事有意無意問你對某些人的想法，你一定要遠離。因為你跟他說完之後，他分分鐘就會跟別人說：「誰誰誰覺得他怎樣！」到時，你再解釋也沒有用了！

 

 

9.  對別人人前人後很大差別

 

　　如果你發現你的同事，表面上跟某人很好，但回頭就對你說哪個人的壞話，你一定要小心！因為他很可能在第三個人面前說你的壞話，或者是走去找上司打小報告、說你呢！

 

　　如果你公司真的有同事、上司，全中以上十點，恭喜你，獲得職場雙面人一位！但說到底，面對這些同事、上司，大家又有甚麼可以做的呢？網上有不少建議，包括：

 

1.    發現有異即遠離

2.    做事記得要白紙黑字

3.    不要對每個人都掏心掏肺

 

 

　　說真的，職場上一定要會遇到不好的人，所以大家記得保持觀察力，必要時記得要自保！

 

 

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