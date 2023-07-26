我要財務自由、變成功人士！必學白手興家富翁6大生活習慣！要懂得在適當事情上打賭押注？

我要財務自由！常常看到一些白手興家富豪的訪問，就知道成功非僥倖，除了是個人能力，原來與個人生活習慣有關！美國作家Tom Corley就用了5年時間訪問177位白手興家富翁，他們來自不同背景，但至少有16美元年總收入及320萬美元總資產，十分富有！Tom Corley發現他們都有一些共通習慣，即睇你能否一同培養，踏出致富第一步！

致富生活習慣 ︳ 1. 白手興家富豪都在持續學習！

大家是不是自從離開校園後，就很少再進修或者學習新事物？Tom Corley訪問了不少百萬富翁，發現持續學習及追求自我改善都是他們每日最關注的事。有49%的受訪者會每天花5分鐘時間學習新字，又有61%的人會花至少2小時練習新技能，例如學習一種運動或參加網上課堂。

身為香港打工仔，少不免要花點時間通勤，有63%的受訪百萬富翁指他們會利用通勤時間聽有聲書，亦有71%的人經常閱讀有關自我成長的書，例如成功人士自傳。假如希望成功，真的要分秒必爭地學習！

（圖片來源：Unsplash）

致富生活習慣 ︳ 2. 「5:1黃金比例」：多聆聽、少說話！

經常看到一些成功人士在千千萬萬個人面前演說，但原來日常生活中，他們有一套「5:1黃金比例」！當百萬富翁在一個小組中，他們每說話1分鐘，就會聆聽別人5分鐘，大部分人都很重視在工作中尋求別人的意見，多聆聽既加強了他們在工作上與人的關係，又可以讓他們在問題上得到不同人的觀點。要成功絕對不能做「井底之蛙」，了解多點別人的想法才能進步！

致富生活習慣 ︳ 3. 從不孤軍作戰！取長補短成大事

白手興家致富，想必是日理萬機，有86%受訪者每星期平均工作50小時或以上，不過他們從來不是獨來獨往，很多成功人士都擅於發掘自己的長處，然後將自己的弱項交給其他人完成，他們相信取長補短的工作模式及合作，可以令他們有更多時間及精力完成更大的目標。

（圖片來源：Unsplash）

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