WhatsApp 再推新功能！用短片覆msg+向非聯絡人傳訊息！一文睇晒使用教學

作為其中一個全球最多人用的通訊軟件，WhatsApp 近年積極推出各種新功能。繼加強私隱度的攔截垃圾電話及私隱設定檢查checklist 以外，近日 WhatsApp 就在發放訊息方面多下功夫，分別推出用短片覆 message 及直接向非聯絡人傳訊息的新功能。即睇詳細用法教學！

Read More︰

Whatsapp推2大全新私隱功能︰收不明來電自動變靜音／私隱設定檢查checklist！攔截垃圾電話最實用！即睇新功能啟用方法

WhatsApp新功能01｜用短片覆訊息！圓框呈現+最長拍60秒

WhatsApp 最近推出全新即時視像訊息，未來在 WhatsApp 對話可以直接用錄製短片的方式回覆訊息，並以圓框呈現，最多可長達 60 秒，有別於現時的自製 GIF 圖 。用法超簡單，只要點按右下角的拍攝鍵，便能切換到視像模式，長按即開始錄影，想鎖定錄影則與傳送語音訊息差不多，向上滑動便可。

對話框中的影片在開啟時會自動靜音播放，點按影片才會播放聲音。視像訊息功能已經陸續推出，WhatsApp 指所有用戶在未來幾週都可以用到這個新功能。

View this post on Instagram A post shared by WhatsApp (@whatsapp)

WhatsApp新功能02｜唔使save電話！2個步驟向非聯絡人傳訊息

WhatsApp 對話向來要先儲存對方的手機號碼，近期卻增設了一項新功能，容許大家向非聯絡人傳送訊息，對話對象不再局限於通訊錄上的聯絡人，方便大家使用。從前向非聯絡人傳送訊息，只能以瀏覽器輸入特定網址及其電話號碼才能展開對話，做法繁複；但新功能則針對這點作出改善，大家在 iOS 系統上打開 WhatsApp 的對話列表頁面，點按右上角「新訊息」圖示，並在搜尋欄上輸入對方的手機號碼即可，超簡單！