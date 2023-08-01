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01/08/2023

楊貫一逝世｜回顧「鮑魚大王」4件輝煌事蹟！由樓面變一代名廚、為鄧小平煮鮑魚！邊位名人給他「天下第一」美譽？

#打工仔 #富臨飯店 #楊貫一 #粵菜 #鮑魚 #鮑魚大王 #鄧小平 #中菜館 #阿一鮑魚 #日本吉品乾鮑 #王亭之 #劉哲宇 #即食罐頭鮑魚 #黃隆滔 #鍾楚紅
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Text: Louise Yuen

　　富臨飯店創辦人兼名廚楊貫一昨日（31日）與世長辭，終年 90 歲。人稱「一哥」的楊貫一可說是粵菜傳奇，並非紅褲子出身的他，人到中年才從樓面走入廚房，其後醉心研究鮑魚菜式，憑一道炭爐砂鍋煮鮑魚一炮而紅，令本來沉寂的富臨飯店搖身一變成為富豪飯堂，更得中國已故國家領導人鄧小平及其他國家元首青睞，奠定其一代名廚地位。今次就與大家一同回顧這「鮑魚大王」是如何鍊成。

 

（圖片來源︰富臨飯店阿一鮑魚）

 

（圖片來源︰富臨飯店阿一鮑魚 FB 截圖）

 

回顧楊貫一｜由中山來港謀生！憑努力由童工晉升至部長

 

　　原籍中山的楊貫一早在 15、16 歲隻身南下到香港謀生，輾轉下在當時的高級川菜酒樓「大華飯店」落腳當童工，邊做邊學；後來飯店易主，他經朋友介紹到尖沙咀新樂酒店的中菜酒家，憑於大華學到的簡單英文成功投考樓面。他為人勤奮好學而得到賞識，之後累積相當經驗，再轉至不同酒樓名府，慢慢由樓面升至部長，甚至晉身管理層。值得一提是，楊貫一在 1957 年轉投高華酒樓（即現時的佐敦逸東酒店），開始接觸鮑魚，為未來成為「鮑魚大王」奠定基礎。

 

（圖片來源︰FB@ 昔日香港）

 

下一頁︰靠炭爐砂鍋煮鮑魚打響名堂！

 

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