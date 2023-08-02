富豪豪宅｜日本節目公開富商趙世曾複式海景大屋！面積等於東京巨蛋、有中東王族贈藏品！同場加映︰夏利里拉家族5萬呎「港版泰姬陵」（多圖）

香港寸金尺土，加上樓價長期貴絕全球，千呎單位已稱得上是豪宅，最近有日本電視台就以香港豪宅為主題，走訪淺水灣、赤柱、維港兩岸的高級豪宅地段，最驚喜是開箱了富商趙世曾的複式大屋，單計面積已相等如東京巨蛋，令日本主持及嘉賓嘆為觀止。同場加映，TVB 綜藝節目早前也參觀夏利里拉家族 5 萬呎大宅，揭開港版泰姬陵的秘密面紗。

（圖片來源︰Twitter @un_touchable_tv）

日本富士電視台節目「アンタッチャブるTV」（untouchable TV）早前來港拍攝本地豪宅時，竟邀請到卓能集團創始人及主席趙世曾擔任嘉賓，近來鮮有露面的他更在節目中破天荒公開自己的無敵海景豪宅。主持偕節目組沿山路走到趙的複式豪宅大門，未甫進門已發現玄關竟設私人魚池及植物園，周圍綠意盎然。

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

屋內更是一室華麗裝潢，配搭名貴家具及各式各樣的珍貴藏品、藝術品。像中東王族送贈的禮物、西班牙藝術家安吉爾﹒奧特羅的作品及具歷史感的屏風、花瓶等，件件價值連城，難怪主持直指豪宅猶如一間美術館。

（圖片來源︰Twitter @un_touchable_tv）

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

之後趙世曾帶節目組參觀位於二樓、主要用作宴客的大飯廳，旁邊設吧台之餘，飯廳對出更有一個大露台，望出去就是一望無際的無敵海景！節目組也特別提到，趙世曾在這個地段還設有幾棟豪宅，合起來面積相等於東京巨蛋，同樣令人驚嘆。

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

（圖片來源︰Twitter @un_touchable_tv）

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

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