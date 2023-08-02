  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

02/08/2023

富豪豪宅｜日本節目公開富商趙世曾複式海景大屋！面積等於東京巨蛋、有中東王族贈藏品！同場加映︰夏利里拉家族5萬呎「港版泰姬陵」（多圖）

#打工仔 #富豪 #豪宅 #日本電視台 #趙世曾 #複式大屋 #夏利里拉家族 #蒙兀兒 #成人教科書 #TVB
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　香港寸金尺土，加上樓價長期貴絕全球，千呎單位已稱得上是豪宅，最近有日本電視台就以香港豪宅為主題，走訪淺水灣、赤柱、維港兩岸的高級豪宅地段，最驚喜是開箱了富商趙世曾的複式大屋，單計面積已相等如東京巨蛋，令日本主持及嘉賓嘆為觀止。同場加映，TVB 綜藝節目早前也參觀夏利里拉家族 5 萬呎大宅，揭開港版泰姬陵的秘密面紗。

 

（圖片來源︰Twitter @un_touchable_tv）

 

　　日本富士電視台節目「アンタッチャブるTV」（untouchable TV）早前來港拍攝本地豪宅時，竟邀請到卓能集團創始人及主席趙世曾擔任嘉賓，近來鮮有露面的他更在節目中破天荒公開自己的無敵海景豪宅。主持偕節目組沿山路走到趙的複式豪宅大門，未甫進門已發現玄關竟設私人魚池及植物園，周圍綠意盎然。

 

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

 

　　屋內更是一室華麗裝潢，配搭名貴家具及各式各樣的珍貴藏品、藝術品。像中東王族送贈的禮物、西班牙藝術家安吉爾﹒奧特羅的作品及具歷史感的屏風、花瓶等，件件價值連城，難怪主持直指豪宅猶如一間美術館。

 

（圖片來源︰Twitter @un_touchable_tv）

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

 

　　之後趙世曾帶節目組參觀位於二樓、主要用作宴客的大飯廳，旁邊設吧台之餘，飯廳對出更有一個大露台，望出去就是一望無際的無敵海景！節目組也特別提到，趙世曾在這個地段還設有幾棟豪宅，合起來面積相等於東京巨蛋，同樣令人驚嘆。

 

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

（圖片來源︰Twitter @un_touchable_tv）

日本富士電視台アンタッチャブるTV（untouchable TV）節目截圖

 

 

 

 

下一頁︰佔地5萬呎！TVB綜藝公開夏利里拉家族大宅

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #富豪 #豪宅 #日本電視台 #趙世曾 #複式大屋 #夏利里拉家族 #蒙兀兒 #成人教科書 #TVB

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk