性格測試 | MBTI 16型人格決定你收入！邊個人格賺最多錢？40歲後ENTP後來居上！即測自己MBTI

「你的MBTI是甚麼？」相信好多人都聽過MBTI，而在中學也許會接觸過類似的16型人格測試，深入認識自己的性格，在未來找工作可以有一個大約的方向。但原來，有調查曾指出，MBTI是有機會決定到你的工作收入，更發現有一種性格的人會賺最多錢！

延伸閱讀：

【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上）



【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（下）

MBTI其實是Myers-Briggs Type Indicator的簡稱，可以從四個層面認識自己的人格及心理偏好，包括：

第1個層面——內向（I，Introvert）或外向（E，Extrovert）

第2個層面——感覺（S，Sensing）或直覺（N，Intuitive）

第3個層面——思考（T，Thinking）或情感（F，Feeling）

第4個層面——：判斷（J，Judgmental）或知覺（P， Perceptive）

在4個層面取各傾向的英文名稱首字母，就會是你的MBTI了，好像是「ESTJ」、「INTP」、「ESFP」、「ENFJ」等等，一共有16種人格類型。MBTI十分常用於職場上，因為每一種人格都有自己的特點及擅長的強項，適合不同類型的工作。

劇照

而性格與職能測驗平台Truity Psychometrics曾分析了收入與性格的關係，竟然發現有一種人格的收入平均比其他人格多，到底會不會是你？好！還未看結果前，麻煩大家先花一點點時間去找出自己的MBTI！

劇照

即測自己的MBTI！

中文版：https://www.16personalities.com/ch/%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%B5%8B%E8%AF%95



英文版：https://www.16personalities.com/free-personality-test

下一頁：測完就即睇調查結果！看看哪一種人格賺最多！