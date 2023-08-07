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07/08/2023

8大打工仔就職津貼！15至60歲或以上有份！合資格照顧者補貼$3,000 / 培訓資助$25,000 / 求職開支實報實銷最多$1,000！即睇申請資格、連結

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Text: Sammy Leung

　　香港其實有不少的津貼計劃，提供給在職人士及失業人士。今次為大家整合了8種打工仔可以申請的津貼，不同年齡層的都有，一文睇晒8種津貼計劃的內容及申請條件！

 

津貼計劃│1. 臨時求職經濟援助：失業或開工不足中高齡人士！資助求職開支實報實銷

 

　　香港仔坊會在鑽出耆職計劃中推出了「臨時求職經濟援助」，目的是為了資助失業或開工不足中高齡人士在求職上的開支，求職開支包括老花的人士想配一副合適的眼鏡，令到更易找到文職工作；銀髮人士想染髮令到見工更易成功；想報讀保安課程及牌照費等等。合資格申請者會獲批不多於$1,000的限額，並以實報實銷方式申領。

 

對象：失業或開工不足的50歲或以上人士

資助金額：每人$1,000

申請資格：

　持香港身份證

　50歲或以上

　非綜合社會保障援助受助人

　正在香港求職

　入息限額：$11,000

　資產限額：$102,000

 

申請方法：致電2762 0401查詢或申請。之後去提交身份證明文件、地址證明、入息證明文件及資產證明文件。

 

 

詳情：https://www.facebook.com/DiamondAgeProject/posts/pfbid02wSnjZunkSwHVQ7Ym4Te8LnD6nA1wpX4QFv7NDoXWE25mrZuwXJDfd4QH2iTjHMfbl

 

下一頁：向僱主+員工發放津貼！鼓勵聘用40歲或以上失業求職人士

 

 

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