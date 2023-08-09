手機常無電！專家︰呢2種App最嘥電！手機耗電快必睇慳電4招

城市人經常機不離手，覆訊息、看電郵或打開 facebook、instagram 打發時間，何時何地也在滑手機，所以每當手機沒電都令我們焦慮起來。英國《太陽報》早前報道，原來手機上的兩種 app 會消耗較多電力！想維持電池健康，又甚麼省電小貼士呢？

報道指，不少手機 app 中的定位功能、後台運行均會消耗較多電量，其中容易消耗 iPhone 電力的要數防毒 app 及各式各樣的小工具（widgets）。軟體公司 技術專家 Drew Romero 解釋， iPhone 已內建足夠的防毒工具，新增更多防毒 app 只會消耗手機電力，甚至速度變慢，卻不會提高其安全性。另外相對耗電的小工具有天氣、新聞 app，皆因他們需不斷更新即時資訊，也有機會長時間消耗手機系統資源。如果想 iPhone 速度更流暢，不妨定期刪除不必要 app 及小工具。

省電小貼士01︰邊啲App最耗電？

iPhone 設定頁面除了可以檢查電池健康百分比，往下滑還可以把手機上耗電最多及在螢幕與背景使用時間最長的 App 一目了然，趁機刪除那些不常用卻超耗電的 App。

省電小貼士02︰自動調整亮度

iPhone 也設有自動調整亮度功能，按周圍環境光線自動調節螢幕的亮度，減少螢幕對大家眼睛的傷害之餘，亦有助省電。

省電小貼士03︰關閉定位功能

前文提過，長期開啟定位功能也是其中一個手機耗電的原因，所以大家不妨關閉不必要 app 的隨時定位功能，有需要才手動使用。

省電小貼士04︰關閉背景APP重新整理

有時我們雖然用完某些 app，但其程式依然在背景繼續運行，這也對電池的續航力有所影響。建議使用 app 後就把它關閉，亦避免同時開太多 app，消耗手機電量。

