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10/08/2023

北上發展 | 內地10大最高薪酬職業／行業排行榜！排名no.1職業招聘人工比全國平均薪酬高2.5倍！最搵錢是哪個行業？

#打工仔 #行業 #中國 #證券 #基金 #AI #大灣區 #月薪 #投資 #人工智能 #高中 #科技 #碩士 #大專 #本科 #博士 #電腦 #職業 #內地 #學歷 #期貨
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    Kennis Wong

    思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。  

    Senior Editor

Text: Kennis Wong

　　自大灣區發展愈來愈蓬勃，大家都會留意北上工作的發展機會，開拓更多事業可能性！內地網上招聘網智聯招聘早前發布第一季《中國企業招聘薪酬報告》，列出今年第一季行業平均最高薪酬的職業與行業排行榜，即刻看看你的專業在內地是否賺錢，再考慮離開香港這個舒適圈，在外闖闖！

 

10大職業平均薪酬排行榜！一入職月薪有幾多？

 

　　內地網上招聘網智聯分析了內地38個核心城市企業的招聘薪酬水平，以及分城市、行業、職業和不同學歷的招聘薪酬變化，發現今年第1季全國平均招聘薪酬為10,101元。人人都想人工高，報告就列出10大最高薪酬職業排名，看看哪些行業最搵錢！

 

　　隨著近年電腦科技日漸進步，到處也研發AI、利用ChatGPT等，首幾位主要都與科技有關。內地的芯片工程師（即晶片工程師）賺得的招聘薪酬最高，平均招聘薪酬25,599元人民幣一個月，即比全國平均薪酬高出近2.5倍！而人工智能工程師亦緊隨其後，平均22,631元招聘月薪。而第3高薪的職業則是高級管理人員，有21,598元招聘薪酬！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

10大最高招聘薪酬職業排行榜（平均招聘薪酬）

 

1.    芯片工程師（25,599元人民幣）

2.    人工智能工程師（22,631元人民幣）

3.    高級管理（21,598元人民幣）

4.    軟件研發（16,847元人民幣）

5.    通信及硬件研發（16,571元人民幣）

6.    投融資經理（16,320元人民幣）

7.    移動研發（15,844元人民幣）

8.    汽車電子工程師（15,844元人民幣）

9.    數據工程師（14,526元人民幣）

10.    證券／基金／期貨經紀人（13,856元人民幣）

 

下一頁：今年第一季行業平均薪酬排行榜！

 

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