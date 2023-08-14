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14/08/2023

香港15個最新潮語解讀！siu 4、0尊點解？啱呀、好99、Firm唔係字面意思？同年輕人溝通必學！

#打工仔 #畢業生 #公司 #上司 #前輩 #年青人 #潮語 #意思 #諧音 #mm7 #自肥 #Kam #0尊 #小癲 #感建分 #Firm #世一
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Text: Sammy Leung

　　每年都有畢業生到公司工作，如果你是他們的上司或者是前輩，不多不少都想大家關係可以融洽一些，令到大家工作環境可以更加愉快。雖然大家在Whatsapp工作Group未必會用到年青人的潮語，但你若加到他們做你的Instagram朋友或者私下有聊天的話，看得明白對方說甚麼都十分重要。所以今次編輯為大家整合了一年青人較常用的潮語表，讓大家可以明白這些潮語的意思！不過，要提提大家，跟年青人談天，你不用強行把潮語放入自己的對話當中，因為這樣有機會有反效果！

 

潮語│1. siu 4

 

　　「siu 4」是「笑死」的諧音，是十分好笑的意思。

 

潮語│2. mm7

 

　　「mm7」是「正」的意思，更是「正」的速成輸入法的速成碼。而MIRROR成員Jer也以這個潮語作為歌名，推出了新歌「MM7」。

 

 

潮語│3.自肥

 

　　「自肥」是指用方法謀取利益、中飽私囊，不過，「自肥」一詞的意思沒有太過負面。而ViuTV節目《ERROR自肥企画》都曾有這個詞語作為節目的名字。

 

潮語│4. Kam

 

　　「Kam」可以形容一件事或一個人好奇怪或尷尬。

 

潮語│5. 陽過

 

　　「陽過」代表你曾在新冠病毒呈陽性，中過招！

 

潮語│6. 絕絕子

 

　　「絕絕子」有2個意思，如果在好的事情上用，是「好極了」的意思。若果在不好的事情上，就是用作嘲諷。

 

潮語│7. 點部署

 

　　「點部署」是指「如何部署」，很多時候網民詢問大家意見時，想知下一步應該怎樣做時就會說「點部署」。

 

潮語│8. 0尊

 

　　「0尊」的意思是「零尊重」、「沒有尊重」。類似用法的詞語還有零興趣的「0興」等。

 

下一頁：好99、Firm又點解？

 

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