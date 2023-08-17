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17/08/2023

全球地區人均財富排名出爐！香港竟排第3，登亞洲no.1！香港人平均身家幾多？

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Text: Sammy Leung

　　返工都係為了自己可以有更多錢去改善生活，大家又有沒有計過自己的身家有多少？最近瑞士銀行和瑞信發布了最新的《全球財富報告》，當中包括了全球地區人均財富排名，香港今次就排第3，哪個地方的人是第一呢？大家又想不想知道香港人平均身家有多少？即睇！

 

　　瑞士銀行和瑞信聯合發布了最近的《全球財富報告》，報告中指出全球財富在2008年全球金融危機後首次縮水，減少11.3萬億美元，截止2022 年底成人的人均財富也下降了3,198美元（約2.5萬港元），而全球財富下降主要集中在北美和歐洲等地區。好，先看看全球地區人均財富排名！

 

圖片來源：Unsplash @Gigi

 

全球地區人均財富排名Top20

 

1.    瑞士 – 人均685,230美元（約536.4萬港元）

2.    美國 – 人均551,350美元（約431.6萬港元）

3.    香港 - 人均551,190美元（約431.5萬港元）

4.    澳洲 - 人均496,820美元（約389萬港元）

5.    丹麥 - 人均409,950美元（約320.9萬港元）

6.    新西蘭 - 人均388,760美元（約304.4萬港元）

7.    挪威 - 人均385,340美元（約301.7萬港元）

8.    新加坡 - 人均382,960美元（約299.8萬港元）

9.    加拿大 - 人均369,580美元（約289.3萬港元）

10.    荷蘭 - 人均358,230美元（約280.4萬港元）

11.    比利時 - 人均352,810美元（約276.2萬港元）

12.    法國 - 人均312,230美元（約244.4萬港元）

13.    英國 - 人均302,780美元（約302.8萬港元）

14.    瑞典- 人均296,800美元（約232.3萬港元）

15.    台灣 - 人均273,790美元（約214.4萬港元）

16.    德國 - 人均256,180美元（約200.6萬港元）

17.    愛爾蘭 - 人均247,080美元（約193.4萬港元）

18.    奧地利 - 人均245,220美元（約192萬港元）

19.    以色列 - 人均235,440美元（約184.3萬港元）

20.    韓國 - 人均230,760美元（約180.7萬港元）

 

圖片來源：《金湯匙》

 

 

　　地區平均財富的第一名是瑞士，人均財富685,230美元（約536.4萬港元）；第二名是美國，人均財富551,350美元（約431.6萬港元）；第三位是香港，人均財富是551,190美元（約431.5萬港元）。雖然香港人的平均財富是亞洲首位，但報告中指出香港人的平均財富比上年下跌了2,170美元（約16,988港元）。而中國方面則沒有打入20強，人均財富75,731美元（約59.3萬港元）。另外，在報告中有提到，財富增長最快的地方有4個，分別是俄羅斯、墨西哥、印度和巴西。

 

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