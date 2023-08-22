Andriod用家注意！Google Play 43個惡意App暗藏廣告賺錢！耗電量大增、數據大減！逾250萬人下載！即睇你有無裝

Android電話用家們，你的電話會否用一段時間，用電量就如「倒水」般，電量加快耗盡？除了電池老化，可能你已經中了手機病毒！美國防毒軟件McAfee早前公布了Google Play有43款Apps含惡意程式，這些程式不是入侵你的個人資料，而是虛耗你的手機電池，甚至數據！即睇自己有否下載這些Apps！

免費影音播放器、音樂下載、新聞Apps有份！藏病毒賺廣告利潤？

Android用家注意！美國防毒軟件McAfee最近發現Google Play上有43個惡意病毒Apps，很多都以影音播放器、音樂下載等方式吸引大家下載，總下載量甚至高達250萬次，當大家下載後更有維時數周的「潛伏期」，好讓這些Apps避開所有檢測！大家使用電話不同的Apps時，經常要以觀看廣告來獲得免費使用權限，但這些惡意特意設計在電話關閉時仍加載廣告，又有隱藏機制，令廣告隱藏起來，讓用戶不用受廣告干擾下賺取利潤。

以廣告賺取利潤好像對用家沒有太大影響，其實分分鐘是在損耗你的手機電池！這些在背後不停執行的廣告會佔用大量CPU資源，消耗數據之餘，還會令電話過熱，慢慢令電話的電池壽命就會愈來愈短！現時這些Apps已在Google Play下架，如果以前下載過以下的Apps，請盡快刪除，以免電話繼續受損！

（圖片來源：Unsplash）

43個惡意Apps

1. band.kr.com DMB TV

2. com.dmb.media DMB TV

3. dmb.onair.media DMB TV

4. easy.kr DMB TV

5. Kr.dmb.onair DMB TV

6. livedmb.kr DMB TV

7. stream.kr.com DMB TV

8. com.breakingnews.player 뉴스 속보

9. jowonsoft.android.calendar 달력

10. com.music.free.bada 뮤직다운

11. com.musicdown 뮤직다운

12. new.kr.com 뮤직다운

13. baro.com 바로TV

14. baro.live.tv 바로TV

15. baro.onair.media 바로TV

16. kr.baro.dmb 바로TV

17. kr.live 바로TV

18. newlive.com 바로TV

19. onair.baro.media 바로TV

20. freemusic.ringtone.player 벨소리 무료다운

21. com.app.allplayer 실시간 TV

22. com.onair.shop 실시간 TV

23. eight.krdmb.onair 실시간 TV

24. free.kr 실시간 TV

25. kr.dmb.nine 실시간 TV

26. kr.live.com 실시간 TV

27. kr.live.onair 실시간 TV

28. kr.live.tv 실시간 TV

29. kr.media.onair 실시간 TV

30. kr.onair.media 실시간 TV

31. live.kr.onair 실시간 TV

32. live.play.com 실시간 TV

33. new.com 실시간 TV

34. newlive.kr 실시간 TV

35. onair.best 실시간 TV

36. com.m.music.free 음악다운

37. good.kr.com 음악다운

38. new.music.com 음악다운

39. play.com.apps 음악다운

40. com.alltrot.player 트로트 노래모음

41. com.trotmusic.player 트로트 노래모음

42. best.kr.com 파도 MP3

43. com.pado.music.mp3 파도 MP3

（圖片來源：McAfee）