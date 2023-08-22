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22/08/2023

前Google人力資源主管教寫履歷！5大CV陷阱你中多少？過半求職者犯同一錯誤！CV長度反映你一種能力

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Text: Kennis Wong

　　履歷（CV）可以說是僱主對你的第一印象，假如CV冗長又沒有重點，隨時連面試的機會失去！在製作履歷上遇到困難？前Google人力資源主管Laszlo Bock就分享了5大CV陷阱，犯下這些錯誤，僱主可能會直接將CV扔掉！

 

CV陷阱1：過度冗長、太多無關內容！突顯表達能力不足

 

　　大家寫CV的時候，或者會想把自己所有的經驗及才能一次過「大曬冷」，務求爭取到一個工作機會。不過字愈多並不代表愈具競爭力，一些大公司可能同時接收到大量CV，人力資源部未必有太多時間逐份細閱，冗長的CV很大機會被篩走！ Laszlo Bock指一個良好的經驗法則就是每10年的工作經驗就需要一頁的CV。一份簡潔且有重點的CV展示了求職者的整合、分辨優先次序及表達重要訊息的能力，大家亦可以以列點方式簡述工作內容，避免長篇大論！當你獲得面試機會後，其實就可以親身分享你的經驗，CV就變得不太重要了。

 

（圖片來源：Unsplash）

 

CV陷阱2：錯別字反映你是否細心！

 

　　錯別字看似是十分常見的事，一不留神總會有一、兩隻字出錯，或者把標點符號落在不適當的位置。外國求職網CareerBuilder曾經做過一項研究，發現有58%的CV都出現錯字問題。如果大家用英文寫CV更加要注意，一些主語及動詞等是否使用得正確、標點符號是否用得恰當等，Laszlo Bock說打錯字是致命傷，僱主會視為這是不夠細心的表現，他建議大家寄出CV前可以由下而上閱讀一次，以幫助你專注在每一行，又或者找其他人幫忙校對。另外，現時的AI工具，如ChatGPT等，亦可以有效地寫出一份沒有錯字的CV。

 

下一頁：繼續睇有咩CV陷阱！

 

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